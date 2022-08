L'exposition Hijrah: In the Footsteps of the Prophet d'Ithra revisite la naissance de l'islam dans une perspective moderne

DHAHRAN, Arabie saoudite, 2 août 2022 /PRNewswire/ -- Le King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra) est ravi de lancer Hijrah: In the Footsteps of the Prophet, une reconstitution artistique basée sur la recherche du voyage du prophète Mahomet ﷺ de La Mecque à Médine. Comblant les lacunes dans les connaissances sur le voyage qui a marqué le début du calendrier musulman, l'exposition réunit des œuvres d'art contemporain et islamique et les associe à des artefacts, des films, des performances et bien d'autres choses encore, pour une expérience immersive et multidisciplinaire unique en son genre. Hijrah: In the Footsteps of the Prophet se tient dans le bâtiment emblématique d'Ithra pendant neuf mois avant de voyager dans le Royaume, la région et le monde.

Hijrah Exhibit at Ithra

Organisée par Ithra en collaboration avec certaines des plus grandes autorités mondiales sur l'Hégire du Prophète, l'exposition retrace l'itinéraire physique du voyage du prophète Mahomet ﷺ pour explorer sa signification historique et mettre en avant l'histoire humaine de la Hijrah. Elle est présentée en collaboration avec des partenaires d'organisations régionales et internationales clés qui ont prêté des pièces, dont beaucoup n'ont jamais été exposées publiquement auparavant, afin d'augmenter les principaux objets commandés pour l'exposition. Ces partenaires sont le Musée national d'Arabie saoudite, la Maison des arts islamiques, le Complexe du roi Abdulaziz pour les bibliothèques à dotation et Turquoise Mountain, une organisation caritative du Prince de Galles soutenant les arts et le patrimoine. Hijrah: In the Footsteps of the Prophet est la première exposition itinérante d'Ithra. Elle sera présentée dans toute l'Arabie saoudite puis dans le monde entier au cours de ses cinq années d'existence, afin de partager de nouvelles perspectives et découvertes sur l'histoire du voyage du prophète de La Mecque à Médine.

« Cette exposition, qui constitue l'une des études les plus détaillées jamais réalisées sur l'histoire et la topographie de l'Hégire, illustre la mission plus large d'Ithra, qui consiste à raconter les histoires marquantes du monde à travers l'art, le patrimoine, la culture et la recherche », a déclaré Abdullah Al Rashid, directeur d'Ithra. « L'exposition aborde l'histoire et l'héritage de l'événement sous différents angles, notamment la science, la géographie physique, la culture matérielle, la théologie, l'art et la mémoire culturelle. Cette exposition représente des avancées significatives dans la recherche académique autour de l'histoire de l'islam, tandis que l'accent mis sur l'histoire humaine entourant le voyage et nos valeurs humaines communes favorisera également une plus grande compréhension, empathie et tolérance. »

Pour plus d'informations sur Ithra et ses programmes, consultez le site www.ithra.com .

