L'exposition numérique de Tencent permet au monde entier d'accéder aux trésors de la Route de la soie conservés dans un musée français

SHENZHEN, Chine, 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- Des peintures, sculptures et écritures de la Route de la soie provenant des grottes bouddhistes de l'ancienne oasis commerciale chinoise de Dunhuang, datant de plus de 1 000 ans et conservées dans un musée parisien, feront l'objet d'une exposition numérique pour être appréciées par le monde entier.

Le géant chinois de la technologie Tencent (0700.HK), l'Académie de Dunhuang et le musée français Guimet, où sont conservées ces œuvres d'art, lancent un programme conjoint de restauration et de reproduction numérique des précieuses reliques.

Cette initiative permettra des visites virtuelles de ces trésors artistiques, dont certains remontent à des centaines d'années avant le voyage de Marco Polo sur la Route de la soie.

La demande pour découvrir ces écritures, peintures et sculptures en bois bouddhistes devrait être énorme.

Un mini-programme créé sur WeChat de Tencent, qui permet des visites virtuelles de la maison des artefacts et des grottes de Mogao à Dunhuang, a attiré 39,88 millions d'utilisateurs depuis l'année dernière.

Les trésors du musée Guimet devraient être présentés via le même mini-programme et, ultérieurement, via plusieurs canaux numériques.

Tencent utilisera l'acquisition et le traitement d'images tridimensionnelles, et appliquera des technologies de pointe telles que les médias immersifs VR360 et l'IA pour la protection et la préservation des objets d'art.

La technologie de la blockchain sera utilisée pour assurer la protection des droits d'auteur des objets numériques - une technique que Tencent prévoit de déployer largement à l'avenir.

Sophie Makariou, présidente du musée Guimet, a déclaré qu'elle espère que pendant la pandémie de COVID-19, à l'aide des ponts numériques, les échanges culturels de Dunhuang pourront être encore renforcés, et que davantage d'expositions conjointes de reliques culturelles numériques pourront être organisées.

Dunhuang était un carrefour commercial entre l'Est et l'Ouest sur les anciennes Routes de la soie, et son art est une fusion d'influences culturelles.

Zhao Shengliang, directeur de l'Académie de Dunhuang, relève que cet art, apprécié dans le monde entier, « incarne les particularités des cultures multiethniques et multirégionales. »

« Grâce à la numérisation et à la collecte de données, les reliques historiques peuvent être recréées sous de nouvelles formes virtuelles », a déclaré Liu Xiaolan, directeur général adjoint du département marketing et relations publiques de Tencent. Ce qui conférera à la culture traditionnelle « une nouvelle vie dans le monde numérique ».

Un séminaire culturel sino-français a été organisé le 18 mai pour présenter cette initiative numérique et discuter des nouvelles méthodes de protection numérique et de promotion des reliques de Dunhuang.

Au cours des trois prochaines années, Tencent facilitera davantage d'expositions d'objets de Dunhuang en Chine et à l'étranger. Les trois parties encourageront également d'autres institutions culturelles chinoises et occidentales à se joindre à cette initiative.

