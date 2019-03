L'Institut Marquès, invité par l'Imperial College de Londres, pour présenter ses dernières innovations à plus de 700 scientifiques du monde entier

Pour visualiser le communiqué multimédia, rendez-vous sur : https://www.multivu.com/players/fr/8510351-institut-marques-presents-at-imperial-college/

Novateur dans l'étude des effets de la musique au début de la vie, l'Institut Marquès a constaté que les fœtus entendent à partir de la 16ème semaine de gestation, mais seulement si les sons proviennent directement du vagin de leur mère. Pour la découverte de l'audition fœtale, l'équipe dirigée par le Dr Marisa López-Teijón a créé le haut-parleur intra vaginal Babypod, déjà utilisé pour des milliers de femmes. Ses recherches ont été récompensées à l'Université de Harvard (États-Unis) avec le prix IG Nobel de Médecine dans le domaine de l'Obstétrique "Les fœtus peuvent à peine entendre les bruits provenant de l'extérieur. Nous pouvons donc désormais dire avec certitude que le fait de pouvoir parler aux bébés à travers le ventre des femmes enceintes est un mythe", explique le Dr. Álex García-Faura, Directeur Scientifique de l'Institut Marquès, à l'Imperial College of London.

La musique est toujours présente dans les laboratoires de l'Institut Marquès, même avec des concerts en direct. Des artistes du monde entier tels que la chanteuse Sharon Corr ont joué pour les embryons de ses centres où les incubateurs incluent de la musique à l'intérieur. Selon les études menées dans les laboratoires de l'Institut Marquès, la musique améliore de 5% le taux de fécondation dans les traitements de FIV. Les micro-vibrations musicales à l'intérieur des incubateurs remuent le milieu de culture dans lequel les embryons se développent, permettant une distribution plus homogène des nutriments et dispersant les impuretés.

Le téléphone portable: un engagement de transparence

Le téléphone mobile est devenu un autre allié technologique pour améliorer les résultats en matière de procréation assistée. L'application Embryomobile, développée par l'Institut Marquès, permet aux parents de suivre en temps réel l'évolution de leurs embryons lorsqu'ils sont dans l'incubateur. C'est un engagement de transparence qui réduit également considérablement le stress de la mère avant du transfert d'embryon, favorisant ainsi l'implantation pour obtenir une grossesse.

L'Institut Marquès est le seul centre de procréation médicalement assistée permettant à ses patients de voir réellement l'évolution de leurs embryons.

La télémédecine est la médecine du futur et une autre des questions discutées à l'Imperial College. Dans ce domaine, l'Institut Marquès a breveté une technique qui permet au patient de congeler son sperme de n'importe quel point de la planète et de le faire parvenir à la clinique sans avoir à se déplacer.

Une solution confortable et très pratique pour les cas d'hommes loin de chez eux, qui ont des difficultés à se rendre à la clinique et à suivre le traitement de procréation médicalement assistée avec leur partenaire ou simplement pour des raisons de confidentialité.

La stimulation visuelle érotique améliore la qualité du sperme

Les chercheurs de l'Institut Marquès ont également présenté les résultats d'une étude qui met en relation la qualité du sperme et la stimulation visuelle érotique à travers de la réalité virtuelle, comme l'explique la Directrice Générale du centre la Dr. Marisa López-Teijón: "Le degré d'excitation sexuelle pendant la masturbation affecte directement la qualité du sperme. La quantité, la qualité, le volume de l'éjaculat et le niveau de l'orgasme dépendent de l'excitation. C'est-à-dire que le plus d'intensité et de temps d'excitation précéderont l'éjaculation, le plus complet sera l'échantillon."

