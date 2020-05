L'intégrateur de systèmes taïwanais GLORY Technology fait son entrée sur le marché international en coopération avec l'intégrateur de systèmes français leader THALES

GLORY Technology Service Inc., qui a réalisé plusieurs accomplissements majeurs en Asie du Sud-Est, a récemment signé un contrat avec l'intégrateur de systèmes français THALES dans le domaine de la collaboration technologique, afin de lancer des technologies de produits à Taïwan, et de progresser conjointement sur le marché international.

D'après M. François Chihchung Wu, représentant de la république de Chine en France, grâce au leadership éclairée de M. Emmanuel Macron, la France a initié la toute dernière stratégie indopacifique en mai 2018 et compte plus de 1,5 million de citoyens dans la région indopacifique, avec plus de 7 000 entreprises françaises investissant localement à ce jour. La coopération entre Taïwan et la France constitue une étape majeure pour renforcer la relation entre les deux alliés.

Chichiang, PDG de GLORY Technology, a affirmé que l'expérience de coopération aux côtés de fabricants internationaux et de très grandes sociétés faisait également partie des stratégies permettant d'entrer sur le marché international. Il s'agit d'une percée dans le domaine des intégrations de systèmes, et GLORY Technology fait partie des rares systèmes taïwanais à bénéficier de performances complètes en matière de communications ferroviaires, avec une base clé en main en Asie du Sud-Est. En réponse à cela, Lin, chef de section de la division des Industries des technologies de l'information, Bureau de développement industriel (IDB), ministère des affaires économique, Taïwan, a déclaré que GLORY Technology avait réalisé des accomplissements exceptionnels, avait signé des accords de coopération à long terme avec des partenaires internationaux majeurs, et possédait l'« équipe phare » d'intégrateurs de systèmes de Taïwan. Avec pour objectif de promouvoir trois sociétés d'intégration de systèmes de niveau international pour le projet industriel international de Taïwan, le développement de GLORY Technology est très optimiste.

La division internationale de l'Institut pour le secteur de l'information a affirmé que la coopération entre GLORY Technology et THALES dans le secteur des transports permettrait également de travailler en collaboration avec des fournisseurs locaux, baptisés la R-Team taïwanaise, afin de former un nouveau personnel technique, de concevoir des produits Made in Taiwan, et de créer une équipe nationale taïwanaise en commençant par le marché ferroviaire domestique pour ensuite exporter sur le nouveau marché en direction du sud, développant ainsi une solide gamme internationale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1170674/Front_row_left_CEO_Chang_Glory_Technology_front_row_THALES.jpg

SOURCE Glory Technology