L'objectif de croissance à double chiffre d'Artmarket.com en 2020 se confirme en dépit du coronavirus et de la poursuite du krach boursier

PARIS, 9 mars 2020 /PRNewswire/ -- Artmarket.com anciennement Artprice.com tient à rassurer sereinement le marché et ses actionnaires sur les risques liés au coronavirus, en l'état actuel et au regard des sources médicales officielles.

Dans le cadre des recommandations de l'AMF concernant les sociétés cotées dans le contexte de l'épidémie de coronavirus/COVID-19, Artmarket.com confirme ce 9 Mars 2020 en bulletin n°3 l'objectif de croissance à double chiffre tel que communiqué dans le bulletin n°2 du 28 Février 2020.

En effet, cette activité en ligne croît fortement si les échanges physiques se réduisent par mesure de précaution, les acteurs du Marché de l'Art privilégiant alors essentiellement ce mode de communication et de transactions (Artprice Marketplace) sur Internet, comme l'a observé Artmarket.com sur deux événements similaires.

On a pour exemple, les places de marché de la grande distribution qui, selon le journal Les Echos connaissent une croissance de 350 à 1000%. Ce qui confirme l'analyse d'Artmarket.

En effet l'ensemble des propos tenus dans le bulletin n°2 est confirmé par la période du 28 Février au 9 Mars 2020 pendant laquelle Artmarket.com constate de manière factuelle une hausse du CA et du volume de consultations en référence à la même période en 2019

Au regard des salles de marché et des analystes, le marché est en train de segmenter les valeurs selon leur exposition respective au coronavirus. En l'état actuel et selon les données médicales officielles Artmarket.com se classe indiscutablement parmi les valeurs défensives grâce à la dématérialisation de ses activités à 100% et le télétravail qui est en place depuis 10 ans chez Artmarket.com permettant la parfaite continuité de l'activité.

En effet, Artmarket.com voit 100% de son activité économique traitée de manière électronique.

À ce titre, le chiffre d'affaires de 2020 sera bien une croissance à double chiffre de par la dématérialisation des services et produits diffusés par Artprice by Artmarket, la forte baisse du cours de bourse, au plus bas depuis Mars 2011, ne se justifie donc en aucun cas.

Ces faits se confirment pour les trois premiers mois de 2020 où la croissance d'Artmarket.com est à deux chiffres.

À ce jour, l'impact se limite à l'annulation de toutes les foires d'art et événements culturels asiatiques où Artmarket.com et Artron sont habituellement présents tels que par exemple Art Basel Hong Kong dont l'édition 2020 a été annulée. Ce sera également le cas pour tous les événements dans la grande Asie.

De même, l'administration chinoise et ses partenaires institutionnels tels qu'Artron sont totalement paralysés par les mesures étatiques draconiennes en matière sanitaire depuis 3 mois. Au regard de cette situation, Artmarket.com ne peut donc temporairement pas développer son marché chinois, durant cette crise sanitaire avec les mesures étatiques qui en découlent.

Ces événements ne remettent donc absolument pas en question les objectifs d'Artmarket.com en 2020 dont le principal est de développer sa clientèle avec l'Intelligence Artificielle et le Big Data. Rappel du communiqué : https://www.actusnews.com/fr/ARTPRICE/cp/2019/11/27/artmarket_com-nos-abonnements-sur-mesure-vont-booster-fortement-nos-revenus-en-2020

Artmarket.com tient à préciser que depuis 10 ans elle est une des rares sociétés françaises à avoir dématérialisé, avec une sécurité maximale par liaison cryptée et firewall, 100% de son activité en mode télétravail dans le monde, avec des clouds sur chaque plaque continentale, quels que soient le secteur et le département du groupe.

Cela résulte d'un investissement financier très lourd en ingénierie informatique propriétaire qui se révèle payant aujourd'hui. Le dernier événement météorologique violent a permis de valider en conditions réelles la continuité parfaite d'Artmarket.com.

©Copyright 1987-2020 thierry Ehrmann

A propos d'Artmarket:

Artmarket.com est cotée sur Eurolist by Euronext Paris, SRD long only et Euroclear: 7478 - Bloomberg: PRC - Reuters: ARTF.

Artmarket avec son département Artprice furent fondées en 1997 par thierry Ehrmann, son PDG. Elles sont contrôlées par Groupe Serveur créé en 1987. Voir biographie certifiée de Who's who©:

Artmarket est l'acteur global du Marché de l'Art avec entre autres son département Artprice qui est le Leader mondial des banques de données sur la cotation et les indices de l'Art avec plus de 30 millions d'indices et résultats de ventes couvrant plus de 730 000 Artistes.

Artprice Images® permet un accès illimité au plus grand fonds du Marché de l'Art au monde, bibliothèque constituée de 180 millions d'images ou gravures d'œuvres d'Art de 1700 à nos jours commentées par ses historiens.

Artmarket avec son département Artprice, enrichit en permanence ses banques de données en provenance de 6300 Maisons de Ventes et publie en continu les tendances du Marché de l'Art pour les principales agences et 7200 titres de presse dans le monde. Artmarket.com met à la disposition de ses 4,5 millions de membres (members log in), les annonces déposées par ses Membres, qui constituent désormais la première Place de Marché Normalisée® mondiale pour acheter et vendre des œuvres d'Art à prix fixe ou aux enchères (enchères réglementées par les alinéas 2 et 3 de l'article L 321.3 du Code du Commerce).

Artmarket avec son département Artprice, possède le label étatique « Entreprise Innovante » par la Banque Publique d'Investissement (BPI), pour la deuxième fois en novembre 2018.

Le Rapport du Marché de l'Art Contemporain 2019:

Le Rapport Annuel Artprice by Artmarket du Marché de l'Art mondial 2019 publié en février 2020 :

Sommaire des communiqués d'Artmarket avec son département Artprice:

Suivre en temps réel toute l'actualité du Marché de l'Art avec Artmarket et son département Artprice sur Facebook et Twitter:

Découvrir l'alchimie et l'univers d'Artmarket et son département Artprice http://web.artprice.com/video dont le siège social est le célèbre Musée d'art contemporain Abode of Chaos dixit The New York Times / La Demeure du Chaos:

Contact: thierry Ehrmann, [email protected]

