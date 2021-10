L'Office de promotion du tourisme de Sanya publie une analyse du marché touristique local au cours de la « Semaine d'or » 2021 de la Chine

Du 1er au 7 octobre, 33,36 pour cent des passagers au départ de l'aéroport international Sanya Phoenix ont fait des achats dans les boutiques hors taxes sur place, un chiffre en hausse de près de 10 points de pourcentage par rapport à la même période l'année précédente.

La majeure partie des consommateurs étaient des jeunes ou des personnes d'âge moyen. Néanmoins, avec une gamme plus riche de produits offerts dans les boutiques hors taxes de la ville et une expérience shopping plus pratique, le marché local des boutiques hors taxes élargit son groupe de consommateurs pour englober les consommateurs de tous âges, tandis que le shopping dans les boutiques hors taxes est progressivement devenu l'une des activités incontournables pour tous les visiteurs.

Visiter des attractions à proximité ou voyager en voiture sont devenus les modes de voyage préférés

Les touristes de la province de Hainan ont favorisé les voyages sécuritaires et pratiques à proximité de chez eux en raison des inquiétudes suscitées par la pandémie. Notamment, le train circulaire à grande vitesse de Hainan a permis aux touristes d'autres régions de la province de visiter la ville plus facilement pendant les vacances. Le nombre de passagers qui se sont rendus à Sanya par train à grande vitesse au cours de la période a considérablement augmenté d'une année à l'autre.

Voyager en voiture est également devenu le mode de transport préféré des voyageurs chinois en raison de sa commodité et flexibilité. Du 30 septembre au 6 octobre, le pourcentage de voyageurs qui se sont rendus en voiture à Sanya a augmenté de 2 points de pourcentage par rapport à la même période en 2020.

Le temps agréable et les nombreuses routes qui sillonnent les zones côtières ont contribué à la popularité croissante des voyages routiers vers la ville. Selon le rapport sur le tourisme pour la fête nationale de la Chine de 2021 publié par Trip.com le 7 octobre, Sanya se classe au premier rang parmi les destinations chinoises les plus populaires pour les visiteurs qui voyagent en voiture.

Les destinations touristiques traditionnelles de Sanya et ses alentours ont accru leur attrait pour les voyageurs en explorant continuellement de nouveaux thèmes et en créant de nouvelles expériences.

Au cours de la Semaine d'or, ce sont les attractions naturelles de Sanya qui ont attiré le plus de visiteurs, un chiffre augmentant de 37 pour cent par rapport à l'année précédente. West Island et Fenghuangling (la montagne Phoenix) ont vu les arrivées de touristes augmenter, respectivement de 40 pour cent et 318 pour cent.

Ces dernières années West Island a de plus en plus attiré les voyageurs grâce à la création de nombreuses et nouvelles attractions. Les autorités touristiques locales redonnent vie aux attractions traditionnelles en revitalisant les récifs coralliens, les villages de pêcheurs et la culture de l'île. Fenghuangling a connu une croissance fulgurante des arrivées touristiques pendant les vacances grâce à l'ajout de visites nocturnes.

Le délai dont les visiteurs ont besoin pour prendre des décisions de voyage a été d'autant plus court.

En raison de la pandémie, le délai dont les voyageurs avaient besoin pour faire leurs réservations a été considérablement réduit. Les données de la STPB montrent que, du 30 septembre au 6 octobre, 31 pour cent des voyageurs ont réservé des billets 1 à 3 jours à l'avance, soit une hausse de 6 points de pourcentage par rapport à l'année précédente ; 30 pour cent ont commandé des billets 4-7 jours à l'avance, une augmentation de 12 points de pourcentage ; tandis que le pourcentage de voyageurs ayant réservé des billets plus de 7 jours à l'avance est passé à 35 pour cent, soit une diminution de 17 points de pourcentage. Ces chiffres mettent en évidence la tendance de nombreux visiteurs à choisir de visiter la ville à la dernière minute pendant les vacances.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1656355/image_1.jpg

SOURCE Sanya Tourism Promotion Board