L université 'Xian-Jiaotong Liverpool University' invite les étudiants d'Europe à « tomber amoureux » de Suzhou (Chine)

explique Adrian de Riz, de Hanovre (Allemagne), qui termine une maîtrise en analytique commerciale à l'International Business School Suzhou.

Les étudiants étrangers de Suzhou s'accordent à dire qu'il s'agit d'une destination excellente pour les personnesqui ont le gout de l aventure, modern car il s'agit d'une ville chinoise moderne qui change les modes de vie.

Reconnue pour ses jardins classiques et sa riche histoire en tant producteur de soie et localisée sur la Route de la Soie, Suzhou est à peine à 30 minutes en train du centre cosmopolite de la finance mondiale qu'est Shanghai.

Plus de 700 étrangers à Suzhou sont inscrits à la Xi'an Jiaotong-Liverpool University, située dans le parc industriel de Suzhou, un site moderne dans région Est de Suzhou.

Entretenant des liens avec plusieurs entreprises du Fortune 500, XJTLU permet aux étudiants d'apprendre la langue chinoise tout en obtenant un diplôme internationalement reconnu internationalement etenseigné en anglais.

« C'est une ville jolie et moderne, et j'apprends le chinois, ce qui me sera très utile pour mon avenir », explique Lea Fischbach, étudiante française qui vient d'obtenir son baccalauréat, et qui étudie les sciences biologiques à XJTLU.

« Notre département mène des recherches de pointe », ajoute-t-elle, « et les professeurs sont très sympathiques et vous font participer à leurs travaux ».

En dehors des cours, les étudiants ont l'occasion de découvrir la culture locale et de préparer leur avenir.

Un autre étudiant étranger actuallement à XJTLU est Filip Krzyzanowsk, de Pologne, qui a voyagé partout dans le monde, qui est un bloggeur vidéo et qui est très heureux de résider à Suzhou : « Suzhou est un endroit absolument fascinant », explique Filip. « Si vous aimez l'aventure et comprenez l'importance de sortir de votre zone de confort, je ne vois pas de meilleur endroit. »

« Nous savons tous à quel point la Chine devient importante, et je pourrai bientôt ajouter une année d'études en Chine pour mon diplôme en informatique, et j'aurai donc de fortes chances de décrocher un emploi », ajoute-t-il.

L'équipe de recrutement d'étudiants de XJTLU se rendra en France et au Royaume-Uni du 30 avril au 4 mai, et se tiendra à la disposition des étudiants pour examiner avec eux les possibilités d'études à XJTLU. Pour prendre rendez-vous, adressez un courriel à XJTLU Global.

Fondée en 2006, Xi'an Jiaotong-Liverpool University est la plus grande université collaborative internationale en Chine, un partenariat entre la Xi'an Jiaotong University et l'Université de Liverpool. L'ambition de XJTLU est de devenir une université internationale portée par la recherche en Chine et une université chinoise reconnue internationalement pour ses qualités uniques.

