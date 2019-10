La 10e édition des Golden Comic Awards démontre la maturité de la nation dans le domaine de la bande dessinée

La récompense de la Contribution spéciale a été décernée cette année à Yu Lung-Hui. Yu Lung-Hui et Hsu Mao-Song, vainqueur du prix de la Contribution spéciale de 2017, sont tous deux les Castor et Pollux de la bande dessinée sur les arts martiaux à Taïwan. Yu est l'un des créateurs de bandes dessinées sur les arts martiaux les plus influents des années 1960. Ses œuvres se révèlent cruciales dans le développement de la bande dessinée à Taïwan, et ont été adaptées dans le cadre de séries télévisées et de films. Lors de la remise de la récompense, Yu a affirmé qu'il y a 50 ans, les bandes dessinées étaient considérées comme un fléau de la jeunesse ; aujourd'hui le gouvernement a établi une récompense nationale pour cette forme d'expression artistique, qu'il promeut activement. Il a ensuite exprimé sa reconnaissance envers le ministère de la Culture pour son soutien en faveur des bandes dessinées. Il a également partagé son expérience dans le cadre d'expositions de bandes dessinées à la Taiwan Comic Base, et il considère qu'avec le soutien continu du ministère de la Culture, Taïwan produira davantage de bandes dessinées de classe mondiale.

Dès l'ouverture des GCA, la ministre Cheng Li-Chiun a été chargée de l'examen législatif d'un projet visant à établir un centre dédié aux productions cinématographiques et audiovisuelles. Par conséquent, le ministre adjoint Hsiao Tung-Huang a organisé la 10e édition des GCA à sa place (la ministre ayant fait une apparition plus tard lors de la cérémonie pour remercier et encourager les artistes et créateurs de bandes dessinées). Lors de l'événement, il a affirmé que les bandes dessinées étaient une forme d'expression artistique sans égal, dans la mesure où elles combinent narration et images, et permettent aux lecteurs de repousser les limites de leur imagination. Les artistes taïwanais de bandes dessinées offrent aux lecteurs un festival visuel inépuisable avec leurs créations. Ces dernières années, la bande dessinée est devenue un moteur avant-gardiste pour l'adaptation culturelle pluridisciplinaire. Par exemple, le Wellspring Theater a récemment organisé le spectacle de danse Apocalypse, une production inspirée de The Apocalypse of Darkness Warfare et Hades Protocol de Salah-D. Yong-Jiu Grocery Store de Ruan Guang-Ming a été adapté au petit écran, et une boutique éphémère sur l'œuvre a été ouverte au Huashan Culture and Creative Park de Taipei. Le succès soudain de cette bande dessinée, dans laquelle apparaissent des paysages du comté de Chiayi, a permis au lieu de devenir une destination touristique plébiscitée parmi les Instagrammeurs.

Le ministre adjoint Hsiao a expliqué qu'au cours des quatre dernières années, avec le soutien du président Tsai Ing-Wen et de l'exécutif Yuan, le ministère de la Culture était allé de l'avant pour fournir des fonds, des espaces et un soutien organisationnel aux bandes dessinées. Le gouvernement a rédigé un projet de loi spécial sur les infrastructures et investi plus de 640 millions NT$ en trois ans dans les dessins animés, les bandes dessinées et les jeux. Ce pack omnibus inclut 320 millions NT$ pour un Fonds d'orientation pour les bandes dessinées faisant l'objet d'investissements entre 2018 et 2020. Grâce à ce fonds, plus de 80 œuvres ont été publiées à ce jour, et les candidatures sont actuellement acceptées pour la troisième année.

Cette année, le ministère de la Culture a également mis en œuvre un financement d'orientation pour les animations, ainsi qu'un fonds pour la recherche en matière de bandes dessinées, et favorise également l'intérêt du public pour l'histoire de la bande dessinée locale. En outre, la Taiwan Comic Base a été lancée cette année en grande fanfare : la bande dessinée de Taïwan bénéficie enfin d'un lieu qui lui est dédiée. À ce jour, 10 équipes d'artistes créatifs ont élu résidence au sein de la Base composée de trois étages. Plusieurs réunions de mise en relation commerciale ont également été organisées là-bas, qui ont entre autres permis à l'artiste de bandes dessinées Zuo Hsuan de signer un contrat portant sur la vente des droits audiovisuels de Rites of Returning, qui a lieu dans le village de Daxi, situé dans le comté de Taoyuan.

Cette année, le ministère de la Culture a également lancé un laboratoire de contenus IP. Ce laboratoire est doté de la technologie de capture des mouvements en vision 4D, outil puissant destiné au personnel en charge des effets spéciaux et de la post-production. Le laboratoire ouvre de nouvelles possibilités pour l'adaptation des bandes dessinées dans des formats visuels, de réalité augmentée, de réalité virtuelle et d'autres formats de contenus, en apportant des éléments de bandes dessinées autrefois impossibles à recréer. L'Agence des contenus créatifs de Taïwan (Taiwan Creative Content Agency, TICCA) récemment lancée créera des mécanismes de financement pour encourager le développement de contenus culturels pluridisciplinaires. Le gouvernement s'efforcera de créer des canaux de distribution, libérant ainsi les artistes de bandes dessinées afin qu'ils se focalisent sur l'approfondissement de leur savoir-faire, dans l'espoir que cette forme d'expression artistique continue de prospérer dans une atmosphère libre et de briller sur la scène internationale.

Les GCA de cette année continuent comme les éditions précédentes de servir de plateforme permettant de transformer les bandes dessinées de Taïwan en une marque mondiale, en consacrant beaucoup de temps aux réunions et aux échanges. Les séminaires, événements de mise en relation commerciale et autres événements d'échange contribuent à favoriser un intérêt supérieur pour les bandes dessinées de Taïwan de la part des lecteurs nationaux et internationaux.

Les participants à la cérémonie des prix ont assisté à un concert mélodieux de la chanteuse primée Lee Chien-Na, et ont rencontré le tout dernier membre de Vtuber, LanCee, qui a interagi avec le public et interprété la chanson thème des GCA. Vtuber a bénéficié des conseils en planification stratégique de la TICCA, et constitue un bel exemple de la manière dont les bandes dessinées, les technologies et la musique peuvent converger. Plusieurs bandes dessinées ont également indiqué le programme des GCA, l'auteur de la bande dessinée Scrolls of a Northern City Ming Hu ayant littéralement dirigé les invités vers un film présentant les nominés. À la fin, Ming Hu est apparu en chair et en os pour présenter une récompense !

La 10e édition des Golden Comic Awards sera diffusée le 12 octobre à 17h00 sur la télévision taïwanaise. Les organisateurs espèrent que tous continueront de soutenir le développement de la bande dessinée à Taïwan, ainsi que ses créateurs idéalistes !

Photos:

https://mma.prnewswire.com/media/1006437/Coser.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1006439/The_Minister_and_the_Deputy_Minister_of_Ministry_of_Culture_with_the_Winners.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1006458/Vtuber_LanCee.jpg

https://mma.prnewswire.com/media/1006443/The_Minister_with_the_Winner_of_Comic_of_the_Year.jpg

SOURCE Ministry of Culture of Taiwan (Republic of China)