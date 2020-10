La base de production et le centre de R&D de Changzhou s'engagent à développer des matériaux semi-conducteurs et des matériaux conducteurs en silicium cristallin dans le quartier national high-tech de Changzhou

La société Changzhou Fusion New Material Co. a investi dans le projet, en apportant une contribution totale de 500 millions de CNY, ce qui augmentera considérablement la capacité de production actuelle de produits à base de pâte d'argent de la société, qui passera à 100 tonnes par mois. Cela permet à l'entreprise de réaliser des économies d'échelle et de renforcer sa compétitivité de base. Le nouveau centre de R&D pour le projet se concentrera sur la recherche et le développement de pointe des pâtes d'argent, en particulier dans les pâtes d'argent à haute et basse température, les matériaux semi-conducteurs et les domaines connexes. L'entreprise s'appuiera sur le centre de R&D pour mener en permanence des recherches technologiques et des mises à jour de produits afin de développer la compétitivité de base de l'entreprise.

Changzhou Fusion New Material Co. (Fusion New Material) est une entreprise de haute technologie qui se concentre sur la R&D, la production et la vente de matériaux conducteurs. Ses principaux produits sont les pâtes d'argent pour les cellules solaires en silicium cristallin, les filtres d'ondes 5G et d'autres produits. Ayant perturbé le monopole technologique des entreprises étrangères dans ce domaine, la société a été un leader mondial en termes de ventes et de niveau technologique, avec un volume de ventes de 894 millions de CNY en 2019. Ses ventes pour 2020 devraient dépasser les 2 milliards de CNY avec des taxes d'environ 80 millions de CNY.

Fusion New Material dispose d'un centre de R&D de classe mondiale équipé d'instruments et d'équipements expérimentaux et de R&D de pointe, notamment des SEM-EDS de grande puissance, des imprimantes de haute précision, des rhéomètres, des DSC, des SunsVoc, etc. Son équipe de R&D actuelle se compose de plus de 50 membres, dont les meilleurs experts mondiaux ayant plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, ainsi que des post-doctorants, des diplômés et des étudiants de premier cycle de l'Académie chinoise des sciences, de l'Université de Fudan, de l'Université des sciences et technologies de Chine orientale et d'autres universités renommées. En outre, il y a également deux experts étrangers aux côtés de six médecins et de plus de 23 étudiants de troisième cycle. Plus de 70 % du personnel de R&D proviennent d'universités de classe mondiale ou d'universités participant au projet 211. La société a construit un centre technologique provincial d'ingénierie de la pâte d'argent, qui est le seul centre de ce type dans la province du Jiangsu.

