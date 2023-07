LA CAMPAGNE « I LOVE FRUIT & VEG » CÉLÈBRE LA FÊTE NATIONALE AVEC DES PIQUE-NIQUES EUROPÉENS SAINS ET SAVOUREUX

Découvrez une variété d'en-cas sains, de salades, de crudités, de fruits et d'eaux naturelles rafraîchissantes faites maison

PARIS, 14 juillet 2023 /PRNewswire/ -- La campagne « I Love Fruit & Veg from Europe » (J'adore les fruits et légumes d'Europe) aide les fêtards à préparer des pique-niques savoureux et nutritifs pour la fête nationale.

« En matière d'en-cas et de salades saines, les fruits et légumes européens présentent un équilibre parfait entre saveurs et nutriments, a déclaré Emilio Ferrara de la campagne I Love Fruit & Veg from Europe. Des cerises juteuses espagnoles aux pommes sucrées et croquantes françaises, en passant par les figues de Barbarie italiennes, les choix de fruits et légumes européens ne manquent pas. Les salades peuvent être très variées, comme les salades vertes qui regorgent de légumes verts éclatants et les salades de tomates infusées d'ail et d'herbes aromatiques pour une touche de saveur. »

Ces en-cas et salades faciles à préparer sont parfaits pour tout pique-nique ou rassemblement estival. Pour ajouter une touche de couleur à votre panier de pique-nique, intégrez une sélection de légumes et de fruits européens et italiens crus. Les concombres croquants et les poivrons doux des Pays-Bas, les feuilles de laitue fraîches d'Italie ou les fraises sucrées de Pologne sont quelques-unes des options de fruits et légumes crus qui peuvent satisfaire les papilles de chacun. Ces en-cas crus constituent une excellente source de vitamines, de fibres et d'antioxydants, parfaits pour faire le plein d'énergie en milieu de journée.

Rafraîchissez-vous avec des eaux aromatisées naturelles faites maison

Hydratez-vous et agrémentez votre pique-nique avec des eaux aromatisées naturelles faites maison. Ajouter des fruits et des herbes européens comme des citrons, des oranges, de la menthe et des baies à votre eau peut vous rafraîchir par une chaude journée d'été. En famille, essayez différentes combinaisons de saveurs pour trouver celle qui vous convient le mieux.

À propos de « I Love Fruit & Veg from Europe »

Le programme « I Love Fruit & Veg from Europe » est promu par les associations de producteurs Agritalia, A.O.A., La Deliziosa, Meridia et Terra Orti et cofinancé par la Commission européenne. Il vise à encourager l'achat et la consommation conscients de fruits et légumes européens de qualité tout en informant sur leurs versions biologiques et AOP/IGP. Pour en savoir plus : www.ilovefruitandvegfromeurope.com/fr

