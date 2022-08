À l'heure où le monde commence à se reconstruire au lendemain de la pandémie, TBD Media Group réunit les entreprises qui bâtissent une planète meilleure pour tous

LONDRES, 26 août 2022 /PRNewswire/ -- L'ampleur des défis auxquels l'humanité est confrontée aujourd'hui est énorme, mais nous ne devons pas nous laisser submerger par eux. C'est le message que nous adressent haut et fort les chefs d'entreprise ambitieux qui participent au projet Vision 2045, dont l'objectif est de relever le défi en faisant preuve d'innovation, de collaboration, d'ingéniosité et de courage.

À l'heure où nous réfléchissons au sort à long terme de notre planète, Vision 2045 propose une feuille de route pour notre survie en tant qu'espèce et le devenir ultime de notre monde.

La célèbre société de production TBD Media Group a réuni des entreprises du monde entier et de tous les secteurs d'activité afin de présenter les mesures prises aujourd'hui et qui établissent la norme des meilleures pratiques en matière de protection des personnes, de la planète et des bénéfices.

Dans une série de documentaires captivants, TBD Media Group présente à un public mondial les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs de développement durable : de la transformation des marchés d'investissement à l'utilisation des dernières technologies pour décarboniser la chaîne d'approvisionnement, ces films offrent aux leaders d'opinion une plateforme qui leur permet d'exposer leur stratégie de protection et de réparation de nos ressources naturelles.

Paolo Zanini, fondateur et PDG de TBD Media Group a déclaré :

« Nous assistons à un énorme changement d'attitude des entreprises du monde entier qui vont désormais au-delà des bénéfices à court terme pour imaginer un avenir plus juste, une planète plus propre et une durabilité à long terme. Les Nations unies ont lancé un énorme défi aux entreprises du monde entier et nous voyons les dirigeants les plus courageux et les plus passionnés relever ce défi. Dans un environnement médiatique dominé par les mauvaises nouvelles, je suis fier de dire que l'équipe de réalisateurs de TBD utilise son talent pour apporter de l'espoir à tous ceux qui se demandent s'il est possible de résoudre les problèmes de ce monde. Pour notre équipe, cela est possible, et ces films nous expliquent comment.

M. Zanini estime que ce type d'engagement est essentiel pour susciter un changement positif. Il a ainsi ajouté :

« Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'être pessimistes. Seuls les optimistes peuvent voir des lendemains meilleurs et TBD Media Group, en tant que membre du paysage de l'information, a la responsabilité de faire connaître les progrès réalisés par les entreprises de Vision 2045. Les solutions à nos problèmes les plus urgents existent, il suffit d'en tirer les leçons.

La série documentaire Vision 2045 examine la façon dont les entreprises les plus ambitieuses du monde exploitent l'innovation pour réaliser les objectifs de développement durable des Nations unies.

Entreprises présentées dans ce lancement :

GALP

UPLIGHT

PROGRESS-WERK

ASTM

ESSITY

HOFFENHEIM

FAIRTRADE

DORSCH HOLDINGS

LINDERSTROM

HARRYBROT

MASHOLDINGS

HANWHA

Pour plus d'informations sur la campagne Vision 2045, rendez-vous sur le site : https://vision2045.com/

À propos du TBD Media Group :

TBD Media Group est un développeur de médias international, axé sur les objectifs, qui aide les entreprises, les organisations et les gouvernements à raconter l'histoire de leur marque de manière humaine et directe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site https://www.tbdmediagroup.com/ .

