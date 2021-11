La célèbre Orange sucrée de Lipu en Chine -- Lipu promeut l'amélioration de la qualité et la mise à niveau de l'industrie de l'Orange sucrée

Afin d'assurer la qualité des fruits, la ville de Lipu promeut la technologie verte de protection des plantes de manière efficace et intégrée et procède à la certification de l'orange sucrée verte. En octobre 2021, quatre coopératives et entreprises de la ville de Lipu avaient obtenu la certification nationale du « certificat de produit alimentaire vert de qualité A », avec une zone de certification de 310 hectares (4 710 mu), qui devrait atteindre 12 000 hectares (180 000 mu) dans toute la ville en 2023. Dans le même temps, les consortiums de production et de commercialisation d'orange sucrée de qualité sont cultivés grâce à un soutien technique et au développement du marché, afin de renforcer la démonstration et le rôle de leader des entités commerciales et de stimuler le développement de l'industrie de l'orange sucrée. Actuellement, la ville compte 19 entreprises de premier plan, 515 coopératives professionnelles d'agriculteurs et 81 exploitations familiales, selon le département de la publicité de la ville de Lipu.

Chaque année, la ville de Lipu organise régulièrement le festival culturel de l'orange sucrée de Lipu et le concours du « roi de l'orange ». Des experts et des universitaires de tous horizons sont invités à participer à ces activités, et les grands planteurs et les entreprises de vente sont organisés pour participer aux foires aux fruits locales et aux événements de promotion, afin d'améliorer la popularité de la marque et l'influence de l'orange sucrée.

Située au nord-est du Guangxi et au sud de la ville de Guilin, la ville de Lipu est située dans la zone d'avantage de l'orange du sud du Jiangxi-nord du Guangxi prévu par le pays, et c'est la seule zone d'avantage de produit agricole caractéristique des oranges sucrées en Chine. L'orange sucrée de Lipu a obtenu la certification d'indication géographique nationale en 2017, et a été sélectionnée dans la liste nationale des nouveaux produits agricoles célèbres, spéciaux et excellents en 2015 et 2017. La ville de Xiuren de la ville de Lipu a également reçu le titre de « ville de l'orange sucrée du Guangxi », et un certain nombre de marques déposées telles que « Lizhou » et « Silver Garden » ont reçu le titre de « produits de marque célèbres du Guangxi » et de « produits agricoles de qualité du Guangxi ».

Les fruits de l'orange sucrée de Lipu ont une taille moyenne et uniforme, la peau est lisse, fine et facile à enlever, et la pulpe est tendre et juteuse avec un goût délicieux et sucré. En outre, l'orange sucrée de Lipu contient une variété de vitamines et de protéines ainsi que du calcium, du phosphore, du magnésium, du sodium et d'autres éléments nécessaires au corps humain, ce qui convient à tous les âges. Actuellement, l'orange sucrée est devenue l'une des industries piliers du développement de l'économie agricole de la ville de Lipu.

Caption: Cueillette d'oranges sucrées de Lipu

Caption: Tri des Oranges sucrées de Lipu

