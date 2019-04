La Chine émet une loi sur les investissements étrangers : Guangxi prend l'initiative de la promotion des investissements industriels mondiaux

NANNING, Chine, 1er avril 2019 /PRNewswire/ -- Le 15 mars, la signature de la loi sur les investissements étrangers de la République populaire de Chine a marqué son entrée en vigueur en soulignant la détermination du pays à étendre ses efforts d'ouverture. Le 28 mars, l'Agence de promotion des investissements de la région autonome Zhuang du Guangxi a tenu une conférence de presse afin de présenter l'effort majeur de promotion des investissements industriels de la région en 2019, faisant preuve d'une attitude proactive en invitant des entrepreneurs du monde entier.

Guangxi se trouve dans la région du Lingnan en Chine, et c'est le seul endroit dans l'ouest du pays à disposer d'un accès à la mer. Elle abrite aujourd'hui plus de 56 millions d'habitants. La région dispose d'avantages nets pour son ouverture, et c'est un fournisseur essentiel de matières premières, de produits agricoles, de main-d'œuvre et elle bénéficie du transfert industriel provenant de la Région de La Grande Baie englobant Guangdong-Hong Kong-Macao. Guangxi est par ailleurs le siège permanent de l'exposition Chine-ASEAN (Association des nations de l'Asie du Sud-Est) et elle constitue une passerelle vitale pour la « La ceinture et la route ».

Un communiqué de presse a révélé qu'en 2018 Guangxi a pris l'initiative d'un programme important d'optimisation de l'environnement des entreprises devant être réalisé dans trois ans afin de renforcer le niveau de légalité, d'internationalisation et de commodité. En 2019, Guangxi intensifiera sa grande campagne annuelle de précurseur de la promotion des investissements industriels axés sur des exigences de « leadership renforcé, de chaîne consolidée, de groupes rassemblés ». Celle-ci se concentrera sur des industries clés, parmi lesquelles la santé sur une grande échelle, les mégadonnées, la logistique plus vaste, de nouvelles productions, de nouveaux matériaux et une énergie nouvelle afin d'activement exécuter son plan de promotion des investissements mondiaux.

Ce communiqué de presse a présenté des projets clés de promotion d'investissements de Guangxi :

Santé au sens large : présentation de projets dans des secteurs comme le bien-être et les soins aux personnes âgées, le tourisme lié à la santé, les sports de loisirs, le divertissement culturel, les films d'animation et bandes dessinées, l'alimentation saine, l'agriculture comme source de sélénium, la biomédecine et autres projets du secteur.

Mégadonnées : implantation et maintien de projets de technologies d'applications et sous forme de services émergents comme les mégadonnées, l'informatique en nuage, les chaînes de blocs, l'internet des objets (IdO), la reconnaissance de la voix et de l'image, ainsi que des projets portant sur l'industrie de nouvelle génération, dont les terminaux d'achats, les appareils vestimentaires, les écrans d'affichage flexibles et la communication quantique.

Logistique plus étendue : mise en place de projets de parcs de logistique comprenant port maritime, port fluvial, nœud ferroviaire, plateforme d'aéroport et d'informations, projets de construction d'infrastructures et en relation avec l'industrie, notamment logistique par partie tierce, chaîne du froid, commerce électronique et technologie de logistique intelligente.

Nouvelle production : introduction de projets dans l'industrie de la robotique, l'impression en 3D, les véhicules aériens sans humain à bord (UAV), l'automobile intelligente, l'équipement pour l'aérospatiale, le domaine maritime ou encore l'équipement spécialisé pour transit rapide, les services scientifiques et technologiques, la culture et la créativité.

Nouveaux matériaux : établissement de projets de recherche et développement dans le secteur des matériaux d'avant-garde comme le traitement fin et en profondeur de l'aluminium, les boissons énergétiques à base de terres rares, les matériaux en métaux et alliages de hautes performances, le nanocarbonate de calcium, le verre laser, les matériaux de construction écologiques et autres matériaux non métalliques de haute qualité, le graphène et superconducteurs à températures élevées.

Nouvelle énergie : arrivée de projets comme le véhicule entièrement à énergie nouvelle ('whole NEV') y compris ses composants clés (batterie, moteur), énergie solaire à haut rendement, énergie marine, technologie et application de l'énergie de la biomasse, technologie de conservation de l'énergie, technologie écologique et recyclage des ressources.

En 2019, Guangxi s'efforcera de marquer une augmentation de 50 % dans l'utilisation effective d'investissements étrangers devant passer à 750 millions de dollars US. À cet effet, Guangxi s'est consacrée à optimiser l'environnement des entreprises afin d'être d'ici le mois de juin à la hauteur au regard de normes nationales de premier ordre dans sept indicateurs de cet environnement d'entreprises, notamment l'établissement de sociétés, les demandes de projets d'ingénierie et de construction, et l'immatriculation des biens immobiliers. Guangxi va en même temps faire équipe avec la ville de Chongqing, le Sichuan ainsi que d'autres provinces et villes de l'ouest de la Chine afin de sérieusement y promouvoir la constitution d'un nouveau couloir commercial international terre-mer pour attirer des investissements et une coopération à l'échelle mondiale. L'Agence de la promotion des investissements de la région autonome Zhuang du Guangxi a suggéré que la région tire parti des avantages des organisations professionnelles pour encourager les investissements dans les énergies émergentes s'appuyant sur des activités professionnelles et ciblées pour établir un réseau mondial de stimulation des investissements.

