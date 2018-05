La Chine en bonne voie pour dépasser d'ici 2020 les États-Unis en tant que première source mondiale de demandes d'enregistrement de marques étrangères

Le rapport intitulé Chinese Brands Go Global (Les marques chinoises s'internationalisent) a été élaboré par l'équipe des solutions gérées et sur mesure de CompuMark, grâce à la solution SAEGIS®, plus grande base de données mondiale concernant les marques, en analysant 62,6 millions de marques actives dans 186 registres de marques répartis dans plus de 200 pays. Le rapport a évalué les demandes d'enregistrement de marques étrangères effectuées par des marques chinoises entre 2014 et 2017.

Le nombre de demandes d'enregistrement de marques américaines effectuées par les marques chinoises a augmenté de 800 % depuis 2014. Sur les 120 000 demandes d'enregistrement de marques étrangères effectuées par des marques chinoises en 2017, plus de 50 000 ont été déposées aux États-Unis. Ceci équivaut à environ 10 % de l'ensemble des demandes d'enregistrement effectuées auprès de registres de marques aux États-Unis sur une durée d'un an, ce qui indique que les États-Unis sont aujourd'hui le principal marché des marques chinoises, et ce qui révèle un changement d'orientation à l'écart des marchés traditionnellement ciblés au sein des plus proches voisins de la Chine continentale en Asie du Sud-Est.

Les demandes d'enregistrement de marques contiennent des informations relatives aux marchés (pays du registre), au calendrier (date de dépôt), à la source (pays demandeur), ainsi qu'à l'activité commerciale (catégories et spécifications). Le rapport poursuit en révélant où sont aujourd'hui effectués les dépôts des demandeurs chinois de marques, d'où sont issus les demandeurs chinois, et quelles industries chinoises alimentent la croissance des marques mondiales.

Sur le plan national, le registre chinois des marques poursuit également sa croissance à un rythme phénoménal. Avec plus d'1,4 milliard de consommateurs, le marché chinois est perçu comme une cible clé pour les marques internationales, et c'est pourquoi les marques mondiales déferlent pour y déposer des marques. Ainsi, le registre national chinois des marques est le plus vaste au monde, ayant accepté plus de cinq millions de nouvelles demandes d'enregistrement de marques en 2017.

À l'échelle mondiale, 60 % des demandes d'enregistrement de marques effectuées en 2017 ont concerné le registre chinois. Davantage de demandes d'enregistrement ont été soumises en une semaine au mois de septembre 2017 que dans le registre de l'Union européenne sur toute l'année 2016. De même, la proportion de demandes d'enregistrement de marques mondiales déposées en Chine continue d'augmenter.

Jeff Roy, président de CompuMark, a expliqué : « Les tendances de demandes d'enregistrement de marques peuvent constituer de puissants indicateurs de l'activité économique. La Chine en est un formidable exemple. En termes de volume de dépôts, notre rapport révèle qu'en seulement 4 ans, les marques chinoises ont bondi de la 10e place mondiale à la deuxième place. Ces demandes d'enregistrement livrent une description susceptible de révéler voire de permettre une prévision de la trajectoire du commerce régional ou mondial. Si la tendance actuelle se poursuit, il faut s'attendre à ce que les marques chinoises défient les marques américaines en termes de suprématie mondiale dans un avenir proche. »

Rob Davey, directeur principal de la division Solutions gérées et marchés mondiaux chez CompuMark, a déclaré : « Forte de son attractivité en tant que plus vaste marché unique de la planète, dont la population voit son pouvoir d'achat augmenter, la Chine figure en position prioritaire sur le radar des propriétaires de marques mondiales. Notre analyse exclusive, conduite par les experts de CompuMark en analyses de données, démontre toutefois que les demandeurs chinois d'enregistrement de marques exercent aujourd'hui un impact significatif sur les registres mondiaux de marques. Les registres de marques situés en dehors de la Chine — notamment aux États-Unis et en Europe — voient les demandeurs chinois jouer un rôle bien plus important sur leurs marchés. »

Téléchargez le rapport China Brands Go Global ici, ou obtenez une copie de ce rapport sur le stand de CompuMark (101) lors du rassemblement annuel de l'Association internationale des marques, qui aura lieu au Washington State Convention Center de Seattle, du 19 au 23 mai 2018.

