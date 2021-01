La collaboration entre AImotive et Sony fait évoluer les capacités d'ADAS pour le prototype VISION-S

BUDAPEST, Hongrie, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- AImotive, l'entreprise de technologie de conduite automatisée la plus financée d'Europe, a annoncé aujourd'hui qu'elle travaille avec Sony Corporation (« Sony ») pour faire progresser sa pile de logiciels de conduite automatisée avec le prototype VISION-S de Sony. Selon Sony, VISION-S (annoncé au CES 2020) est conçu pour réinventer la mobilité telle que nous la connaissons, en intégrant des systèmes ADAS et de conduite automatisée avancés à la toute dernière technologie des véhicules électriques et à un système de divertissement innovant.

Sony a dévoilé une mise à jour du concept VISION-S le 11 janvier dernier au CES 2021 entièrement numérique, soulignant que des prototypes sont déjà testés sur la voie publique. AImotive et Sony travaillent ensemble pour s'assurer que la suite de technologies d'AImotive offre des capacités ciblées L2 + ADAS pour garantir des normes de sécurité élevées.

« AImotive apporte de l'enthousiasme au secteur de la conduite automatisée, en créant des systèmes automatiques évolutifs et fiables. Travailler avec eux pour développer la technologie du concept VISION-S est une décision qui, selon nous, contribuera à l'avenir de la mobilité », déclare Izumi Kawanishi, vice-président senior de Sony Corporation, en charge de l'activité Robotique IA.

« Nous sommes très heureux de travailler avec Sony, une société de renommée internationale », déclare László Kishonti, PDG et fondateur d'AImotive. « Il s'agit pour nous d'une excellente collaboration, qui nous aide à mieux comprendre les principaux enjeux du développement et de l'intégration des technologies ADAS avancées des leaders de l'industrie. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Sony pour achever la réalisation du prototype VISION-S. »

AImotive annoncera de nouvelles versions considérablement améliorées de sa fameuse pile logicielle aiDrive, prête à la production pour la conduite automatisée des L2-L4, ainsi que ses outils populaires de développement, de simulation et de validation aiSim plus tard au premier trimestre 2021.

À propos de Sony Corporation : Sony Corporation est une société de divertissement créative qui dispose d'une solide base technologique. Des jeux et des services de réseau à la musique, en passant par les images, l'électronique, les capteurs d'images et les services financiers, l'objectif de Sony est de remplir le monde d'émotions grâce au pouvoir de la créativité et de la technologie. Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.sony.net/

À propos d'AImotive : AImotive est l'un des plus grands groupes indépendants au monde, qui développe des technologies de conduite automatisée prêtes à la production. Notre équipe de plus de 190 ingénieurs et scientifiques travaille dans des bureaux aux États-Unis, au Japon et en Hongrie pour s'assurer que nos produits résolvent les défis réels de l'automatisation de la conduite. Développés en conformité avec toutes les normes automobiles pertinentes pour la conception et la mise en œuvre, nos produits répondent à trois défis clés de l'industrie automobile : Logiciel de pilotage automatisé basé sur l'IA, outils de simulation, de développement et de validation rapides et complets, et matériel d'inférence de réseau neuronal haute performance. Pour catalyser la collaboration industrielle, nos solutions sont évolutives, modulaires et agnostiques sur le plan matériel. Nos produits accélèrent le déploiement sûr et abordable de l'ADAS et de la conduite automatisée, en mettant plus rapidement sur le marché des technologies qui profitent aux consommateurs et qui peuvent sauver des vies, tout en respectant strictement les normes les plus élevées de sécurité, de robustesse et de qualité. Pour en savoir plus, consultez le site : http://www.aimotive.com

Contact : Bence Boda, [email protected], 0036301828085

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/777482/ai_motive_landscape_logo_Logo.jpg

Liens connexes

https://aimotive.com/



SOURCE AImotive