La Collection « Martell Exclusives 2020 » Célébrez les fêtes de fin d'année avec la Maison Martell et un trio d'artistes internationaux

Cette année, Martell invite l'artiste américain Quavo, la créatrice de mode chinoise Angel Chen et l'artiste français Pierre Marie. Issus d'univers très différents, ils partagent cependant tous avec la Maison Martell une même vision.

Chaque artiste s'est exprimé autour d'un produit Martell pour créer une collection contemporaine guidée par l'histoire de la Maison tricentenaire.

Quavo X Martell Blue Swift

« Martell et moi, c'est une longue histoire. Je fais partie de la famille Martell. Ce design s'inspire de mon expérience et de mes impressions lors d'une visite chez Martell à Cognac » explique Quavo, ambassadeur de longue date de la Maison Martell. La création de ce coffret en édition limitée a été imaginée à partir des emblèmes historiques de la Maison et exprime la singularité de ce tout premier spiritueux élaboré à partir d'un cognac VSOP et fini en fût de bourbon du Kentucky. Une expérience en réalité augmentée est également proposée : certaines icônes dessinées sur le coffret s'animent lorsqu'ils sont scannés avec un smartphone, révélant le savoir-faire lié à Martell Blue Swift. A l'intérieur du coffret, on découvre une bouteille connectée et deux verres gravés.

Angel Chen X Martell Noblige

Diplômée de la Central Saint Martins College of Art and Design de Londres, la créatrice de mode chinoise Angel Chen a développé un style qui mêle les motifs traditionnels chinois à l'esthétique occidentale moderne. « Pour moi, la Maison Martell s'est construite sur un socle de traditions, mais elle demeure ouverte au dynamisme du monde contemporain. Cela a inspiré mon design pour Martell Noblige » déclare-t-elle. Angel Chen revisite Martell Noblige dans une fresque illustrée retraçant le voyage d'un bateau-dragon navigant en pleine mer. Le graphisme, qui habille le flacon de Martell Noblige de rouge, jaune et bleu, est une référence aux premières expéditions de la Maison Martell en Chine en 1858, ainsi que la rencontre entre l'Orient et l'Occident.

Pierre Marie X Martell Cordon Bleu

L'artiste et ornemaniste français Pierre Marie a réinterprété Martell Cordon Bleu, le cognac emblématique de la Maison. « Lorsque j'ai visité la Maison Martell à Cognac, j'ai découvert dans les archives des affiches illustrées de campagnes publicitaires qui sont à l'origine de mes dessins pour Martell Cordon Bleu » explique-t-il. Deux créations que Pierre Marie a accompagné de poèmes qu'il a lui-même écrits. La première s'intitule « La Vigne et le Chêne » qui sont les deux éléments essentiels pour l'élaboration du cognac. La seconde, « Le Voyage Epique », est réservée au duty free et aux boutiques d'aéroports. Elle raconte le voyage de la vigne et du chêne autour du monde illustré par des bateaux, des trains et des montgolfières ; les nuages rouges et dorés faisant référence au Nouvel An Chinois. « Ces décors sont inspirés par le voyage fondateur de Jean Martell, et par le développement de la Maison dans le monde entier au XVIIIème siècle ». Le ruban bleu de Martell Cordon Bleu est également présent dans ces deux scènes illustrées.

La Collection des Martell Exclusives 2020 est disponible dès novembre 2020 auprès des meilleurs détaillants.

À propos de la Maison Martell

Fondée par Jean Martell en 1715, la Maison Martell, la plus ancienne des grandes maisons de cognac, est reconnue dans le monde entier pour la finesse et l'élégance de ses cognacs, résultat d'un savoir-faire transmis depuis neuf générations. Outre la passion pour son métier et un profond attachement au terroir, la Maison Martell se définit par l'audace avec laquelle elle ouvre la voie à de nouvelles expressions du cognac, à l'image de l'iconique Martell Cordon Bleu créé en 1912.

