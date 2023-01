La compétition finale du 2e Concours international de création de vêtements chinois est lancé aujourd'hui

JINAN, Chine, 31 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Dans le contexte de la « confiance culturelle » et de la renaissance de la culture traditionnelle, le Concours international de design de vêtements chinois a vu le jour en Chine et a joué un rôle de pionnier dans la conception et la promotion de vêtements chinois. Les « vêtements chinois » font référence aux tenues de cérémonie ayant trait à l'héritage historique et culturel chinois, ainsi qu'au style spirituel et à l'esthétique contemporaine du pays. Enraciné dans la culture traditionnelle chinoise, le style de ce type de tenue a hérité des traits nationaux chinois et reflète l'esprit positif de l'époque dans la société contemporaine. Ces tenues, distinctement reconnaissables, conviennent à de nombreuses occasions, comme les échanges internationaux, les échanges culturels, le commerce, ainsi que les festivals, rituels et autres cérémonies.

Le 30 décembre, la 2e cérémonie de remise des prix du Concours international chinois de design vestimentaire, aura lieu à Jinan, dans la province du Shandong. Axée sur le thème de la mode de Yi Chang, elle sera diffusée sur CCTV.com, le média désigné. L'événement est sous la direction spéciale de la Fédération panchinoise des Chinois de retour d'outre-mer et codirigé par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de la province de Shandong, le ministère de l'Éducation de la province du Shandong, le centre Nishan mondial d'étude du confucianisme et l'association du peuple de la province du Shandong pour l'amitié avec l'étranger. Coparrainé par l'Association de la mode chinoise, la Fédération du Shandong des Chinois de retour d'outre-mer, la station de radio et de télévision Shandong et l'Association de la mode du Shandong.

Depuis le lancement du Concours en mai 2022, un total de 1 423 candidatures ont été reçues de sources nationales et internationales. Après un jugement sérieux, consciencieux et professionnel, un total de 25 tenues ont été sélectionnées parmi les 1 423 candidatures. Les designers présenteront leurs créations lors de l'événement pour présenter au monde la jeune génération de designers chinois qui aiment la culture traditionnelle chinoise et assument leurs responsabilités envers l'héritage culturel.

En 2022, le 2e Concours international de création de vêtements chinois reflétera l'essence et le charme des vêtements traditionnels chinois et favorisera l'intégration des designers et de l'industrie de la mode.

