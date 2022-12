La conception du test de dépistage multicibles de Cepheid permet la détection de variants grippaux

SUNNYVALE, Californie, 13 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Les souches mutantes de la grippe qui circulent actuellement mettent en évidence le besoin de tests de diagnostic multicibles. Deux mutations identifiées récemment dans les gènes matriciels du virus de la grippe humaine A ont été signalées comme cause d'échec de la cible génétique matricielle (MGTF*) pour plusieurs tests de diagnostic commerciaux1. Le test respiratoire de Cepheid permet de détecter ces nouveaux variants et, avec des symptômes similaires pour diverses maladies comme la grippe, le virus respiratoire syncytial (VRS) et la COVID-19, un diagnostic précis et rapide est essentiel à la prise en charge du patient.

Des variants des virus (H1N1)pdm09 et A(H3N2) contenant des mutations génétiques matricielles circulent actuellement dans le monde1. La recombinaison et d'autres mutations des virus ont une incidence sur la performance des tests de diagnostic moléculaire, ce qui peut entraîner une augmentation des résultats de tests faussement négatifs. L'impact le plus important se produit dans les tests qui ne détectent qu'une seule cible génétique du génome de la grippe2, 3.

« Dans le développement de notre portefeuille de tests respiratoires, nous incluons de multiples cibles génétiques conservées pour tenir compte de la dérive génétique dans le génome de la grippe », a déclaré David Persing, M.D., Ph.D., Vice-Président Exécutif et Directeur scientifique de Cepheid. « La redondance des cibles qui en résulte atténue l'impact de la dérive mutationnelle. Notre modèle de cible à trois gènes pour la détection de la grippe A réduit le risque de résultats faussement négatifs, même en cas de MGTF. »

Les tests respiratoires de Cepheid utilisent tous une approche multicibles pour la détection de la grippe, fournissant une redondance de cibles pour atténuer l'impact potentiel du changement et de la dérive génétiques sur la détection des souches :

Xpert Xpress Flu/RSV

Flu/RSV Xpert Xpress SRAS-CoV-2/Flu/RSV ^

SRAS-CoV-2/Flu/RSV Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV plus^

Tableau 1. Gènes grippaux ciblés par les tests de Cepheid

Type de virus grippal A B Détection de 3 cibles génétiques Matrice (M)

Polymérase basique (PB2)

Polymérase acide (PA) Détection de 2 cibles génétiques Matrice (M)

Non structurelle (NS)

« La Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA), au Royaume-Uni (R.-U.), a demandé à tous les fabricants de tests de dépistage de la grippe au Royaume-Uni d'analyser leurs tests pour déterminer s'ils avaient une incidence sur la performance de diagnostic de la souche H1N1pdm09. Notre équipe des affaires scientifiques a effectué des tests in silico de la performance de notre portefeuille de tests grippaux contre la nouvelle souche H1N1pdm09 », a déclaré Mike Loeffelholz, Ph.D., D(ABMM) et Directeur des Affaires scientifiques. « Notre analyse montre qu'une couverture de 100 % est prévue pour cette souche. »

(*) MGTF: matrix gene target failure

À propos de Cepheid

Basée à Sunnyvale, en Californie, Cepheid est une société de diagnostic moléculaire de premier plan. Elle se consacre à l'amélioration des soins en développant, fabriquant et commercialisant des systèmes et des tests moléculaires précis et faciles à utiliser.

US-IVD et CE-IVD. Dispositif médical de diagnostic in vitro.

^ Pour utilisation dans le cadre d'une autorisation d'utilisation d'urgence aux États-Unis.

Les tests Xpert® sont des tests de biologie moléculaire qui s'utilisent sur les systèmes GeneXpert®. Fabricant : Cepheid AB. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage et/ou dans la notice d'utilisation. 12/2022.

