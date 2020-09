La COVID-19 est à l'origine de l'un des plus grands bonds des investissements dans la technologie de l'histoire, selon le plus important sondage sur le leadership technologique au monde

Le plus important sondage sur le leadership en matière de technologie au monde, menée auprès de plus de 4 200 leaders en TI, a analysé les réponses des organisations ayant dépensé, ensemble, plus de 250 milliards de dollars américains dans le domaine de la technologie. Il a également révélé que, malgré cette forte augmentation des dépenses et le fait que la sécurité et la confidentialité constituaient les principaux domaines d'investissements pendant la pandémie de COVID-19, quatre des dix leaders en TI ont déclaré avoir subi plus de cyberattaques.

Bev White, le PDG du Groupe Harvey Nash, a déclaré : « Cette hausse inattendue et imprévue des investissements dans la technologie s'est accompagnée de changements profonds dans la façon dont les entreprises mènent leurs activités. Il y a eu plus de changements organisationnels au cours des six derniers mois qu'au cours des dix dernières années. Leur réussite dépendra en grande partie de la manière dont elles composent avec leur culture et interagissent avec leurs employés. »

Steve Bates, directeur de KPMG aux États-Unis et directeur mondial du CIO Center of Excellence de KPMG International, a affirmé : « Dans la nouvelle réalité, les TI seront façonnées par les modèles de reprise économique propres à chaque secteur, à chaque emplacement et à chaque entreprise. Bien que les chefs de l'information réagissent tous différemment à ces contraintes, une chose demeure constante : l'urgence d'agir rapidement et de façon résolue. La technologie n'a jamais autant compté pour la capacité des organisations à survivre et à prospérer. »

