La direction de Pomme de Pain rachète la marque au groupe InVivo

PARIS, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- l'équipe dirigeante de l'enseigne Pomme de Pain s'est portée acquéreur de la marque auprès du groupe InVivo. C'est à la date du 28 juillet 2023 que prendra effet cette cession des actifs de la marque. Le Tribunal de Commerce de Créteil a homologué ce rachat dont les modalités ont été établies dans un accord entre la Direction du groupe InVivo et Nicolas Papageorgopoulos, Directeur Général de Pomme de Pain depuis juillet 2020.

Nicolas Papageorgopoulos associe dans ce projet ambitieux pour l'enseigne Pomme de Pain trois des membres de son actuelle direction qu'il a sollicités et qui entrent également au capital : Audrey Dauphin, Anne Gravé et Olivier Hays. Ils occuperont les fonctions suivantes au sein de la société : Audrey Dauphin, Directrice Administrative et Financière ; Anne Gravé, Directrice Marketing et Communication ; Olivier Hays, Directeur des Opérations. Ils auront pour mission de poursuivre ensemble les évolutions entamées sous l'égide d'InVivo depuis 2021.

« Je me réjouis de la belle opportunité qui nous est donnée de conduire Pomme de Pain vers une nouvelle étape de croissance et de modernisation, précise Nicolas Papageorgopoulos. Nous sommes tous les quatre très enthousiastes à l'idée de reprendre une marque ayant acquis une telle notoriété dans son univers depuis plus de 40 ans. Nous travaillons depuis 3 ans au sein de l'enseigne à la conduite du changement et à fixer un cap de conquête et de croissance, comme cela s'est traduit avec l'ouverture de notre tout nouveau modèle de restaurant à Boulogne. Cela a pu se faire avec des équipes dont je suis très fier, et je suis convaincu que c'est avec leur passion et leur engagement que nous continuerons à construire ensemble notre succès ».

Les priorités stratégiques de la nouvelle équipe dirigeante seront clairement orientées vers le développement de Pomme de Pain : consolider les actifs de l'enseigne et communiquer ses nouvelles ambitions ; explorer les nouveaux modes de consommation avec notamment la création d'un restaurant-pilote à Boulogne-Billancourt qui ouvre la voie d'un nouveau modèle amené à se décliner dans toute la France ; libérer le potentiel des équipes ; accélérer la croissance avec un doublement du nombre de points de vente à horizon 2027.

Pomme de Pain est né en 1980 avec un premier restaurant rue de Rivoli à Paris. L'enseigne a connu un développement en franchise à partir de 2006, puis une ouverture à l'international à partir de 2008. Entrée dans le groupe Soufflet en 2014 lors du rachat de Neuhauser qui détenait la marque, elle était devenue la propriété du groupe InVivo lors du rachat du groupe Soufflet en 2021. Pomme de Pain devient donc désormais une enseigne indépendante.

Nicolas Papageorgopoulos, titulaire d'un Executive MBA obtenu à l'ESCP Business School Paris, a occupé successivement les postes de Responsable des Opérations chez Starbucks France, Directeur des Opérations chez Sushi Shop, Directeur Général de La Brioche Dorée (Europe – Moyen-Orient – Afrique) et Directeur Général France de Five Guys, avant de rejoindre l'enseigne Pomme de Pain pour renforcer son modèle économique depuis la période qui a suivi la crise sanitaire de la Covid19.

L'équipe de Direction se tiendra prête à répondre à toutes vos questions sur la cession et la future stratégie de Pomme de Pain à la rentrée à l'occasion d'une série de rencontres le 12 septembre 2023 qui se dérouleront successivement :

- à 9h dans le nouveau restaurant-pilote de Boulogne-Billancourt;

- à 12h au siège de l'entreprise, à Ivry-sur-Seine;

- à 14h en visioconférence, ou par téléphone sur rendez-vous.

Vous pouvez vous inscrire dès à présent auprès des contacts médias de ce communiqué de presse en indiquant le format que vous souhaitez.

À PROPOS de Pomme de Pain

Pionnier sur le secteur de la restauration rapide à la française et fort de plus de 40 ans de savoir-faire, Pomme de Pain est aujourd'hui un acteur majeur sur son marché avec ses 108 restaurants et un CA de 40 M d'euros. Les restaurants Pomme de Pain sont présents dans les centres commerciaux, centres-villes, sur les aires d'autoroutes et dans les gares sur tout le territoire, ainsi qu'au Maroc et en Tunisie. À l'origine spécialisé dans le sandwich, Pomme de Pain a progressivement étendu son offre à une gamme qui comprend également salades, plats chauds, une large variété de desserts, ainsi que des boissons chaudes ou fraîches. Une offre qui correspond à tous les moments de consommation de la journée, proposée sur place, à emporter, en click and collect ou encore en livraison à domicile. La spécificité de Pomme de Pain : le sandwich confectionné exclusivement à la commande, comme la plupart de ses recettes préparées dans ses restaurants. L'enseigne lance en 2023 un nouveau format de restaurant plus technologique et plus responsable avec une carte encore enrichie. Le premier vient d'ouvrir ses portes à Boulogne-Billancourt.

