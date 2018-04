La Drone Racing League (DRL) part à la Conquête de la France avec sa Premiere Course Dans L'hexagone au Stade Allianz Riviera et un partenariat média avec le Groupe AB

Allianz, un des premiers assureurs au monde, restera pour cinq années supplémentaires le sponsor-titre du circuit de course à grande vitesse de la DRL et présidera la première course professionnelle de drones à l'Allianz Riviera de Nice le samedi 16 juin prochain. Le Groupe AB, premier réseau média indépendant de France, sera le premier partenaire de diffusion de la DRL dans la région, rejoignant ainsi les nombreux médias qui permettent à la ligue de retransmettre ses courses dans plus de 75 pays.

Cinquième grand prix de la saison 2018 du DRL Allianz World Championship, la course qui se disputera à l'Allianz Riviera de Nice sera diffusée l'automne prochain sur les chaînes du Groupe AB et sur d'autres chaînes telles que ESPN, Sky ou encore ProSieben.

L'événement mettra en compétition l'élite des pilotes FPV (vue immersive), dont le pilote DRL provençal Dunkan Bossion, avec des drones construits sur mesure qui voleront à près de 150 km/h dans le parcours tridimensionnel installé à l'intérieur du magnifique stade niçois.

Dunkan devra affronter les meilleurs pilotes de drones et se hisser en haut du podium afin d'obtenir son ticket pour la finale de la saison 2018, qui se tiendra en Arabie Saoudite en septembre prochain.

« Nous sommes absolument ravis de renouveler notre partenariat avec Allianz, qui entretient depuis toujours des liens très étroits avec les disciplines sportives les plus novatrices et le monde de la course automobile, mais aussi d'œuvrer au développement de notre sport en faisant équipe avec le Groupe AB, premier diffuseur de courses de France, se réjouit Nicholas Horbaczewski, PDG et fondateur de la DRL. Nous sommes impatients de faire nos grands débuts en France en y organisant la toute première course professionnelle de drones à l'Allianz Riviera, une des plus belles arènes sportives du pays. »

« Après une première saison qu'Allianz a vécu avec passion en tant que sponsor-titre du DRL Allianz World Championship, nous avons immédiatement songé à reconduire ce partenariat pour cinq années supplémentaires afin de continuer ensemble à développer ce segment plein d'avenir, confie Jean-Marc Pailhol, Directeur Group Market Management & Distribution d'Allianz. DRL est le partenaire stratégique idéal pour Allianz. Nous allons poursuivre notre travail en commun pour accroître la présence de l'Allianz World Championship et faire découvrir à de nouveaux publics partout dans le monde ce sport aussi novateur que spectaculaire. Nous serons ravis d'accueillir, avec le soutien d'Allianz France, l'élite des pilotes DRL dans le cadre du cinquième grand prix de la saison qui se tiendra à l'Allianz Riviera et nous sommes plus que partants pour reproduire ce type de collaborations avec DRL à travers nos huit stades dans le monde. »

« Le Groupe AB se réjouit de l'accord noué avec DRL pour la diffusion de la compétition sur sa chaîne AB1, se félicite Richard Maroko, directeur général des programmes du Groupe AB. Nous sommes convaincus que ce partenariat va nous aider à séduire plus encore le jeune public, qui ne manquera pas d'apprécier un programme aussi divertissant et innovant. »

Le Groupe AB retransmettra pour la première fois les saisons 2016 et 2017 du DRL Allianz World Championship en France sur AB1 (et sur ABXplore en Belgique), qui ont attiré à ce jour plus de 55 millions de téléspectateurs dans le monde.

À propos de DRL :

DRL est le spécialiste de l'organisation de courses professionnelles de drones pour les meilleurs pilotes FPV au monde. En tant que société de technologie, de sport et de médias, DRL associe des médias de premier plan à des technologies brevetées pour créer des courses de drones qui passionnent des millions d'amateurs de sensations fortes. En 2018, l'Allianz World Championship de la DRL organisera une série de sept courses à travers le monde. La compétition sera diffusée sur ESPN, Sky Sports, ProSiebenSat.1 Media SE, AB1, ABXplore, Disney XD, OSN, FOX Sports Asia et bien d'autres chaînes nationales de premier plan. Fondée par Nicholas Horbaczewski en 2015, DRL est une société privée établie à New York. Pour en savoir plus à propos de DRL, rendez-vous sur www.drl.io. Pour participer aux forums, retrouvez DRL sur Facebook @facebook.com/thedroneracingleague, sur Twitter @DroneRaceLeague et sur Instagram à @thedroneracingleague.

Contact presse :

Melanie Wallner

Directrice de la communication de DRL

Melanie@drl.io

Agence Elan Edelman

drl@elanedelaman.com

06 07 28 69 43

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=voluZRdLjuw

LA SOURCE Drone Racing League

Liens connexes

http://www.drl.io