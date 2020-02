La Ferrari 335 S Spyder 1958, lauréate de la cinquième édition annuelle de The Peninsula Classics Best of the Best Award

Annoncée lors de la soirée de gala exclusive organisée à The Peninsula Paris, la Ferrari 335 S Spyder 1958 a ébloui l'assistance en devançant sept autres magnifiques véhicules nominés au très convoité prix Best of the Best . Toutes ces voitures étaient éligibles car lauréates du prix Best of Show 2019 des plus grands concours internationaux. Le prestigieux jury comprenait un certain nombre de géants de l'automobile, dont Henry Ford III, Jay Leno et Nick Mason, du groupe Pink Floyd.

« C'est très dur d'être jury du prix The Peninsula Classics Best of the Best, dans la mesure où chaque voiture a déjà été plébiscitée comme l'une des meilleures et des plus prestigieuses au monde et qu'elles sont toutes en parfait état », a déclaré Jay Leno. « Pour 2019, nous avons choisi la Ferrari en raison d'une histoire extrêmement bien documentée et de son passé en course. Bien sûr, le véhicule est également incroyablement beau. »

Exposée à l'origine au Salon international de l'automobile de New York en 1959, cette Ferrari 335 S Spyder particulière, propulsée par le légendaire moteur V12 de Ferrari, était destinée à en être la vedette. Elle a ensuite pris part à des courses sur plusieurs circuits historiques aux États-Unis, dont Watkins Glen, Daytona International Speedway et Virginia International Speedway, où son moteur s'est cassé en mai 1960. Sa réparation se révélant trop coûteuse, le véhicule a été abandonné dans une installation douanière à New York.

Par chance, la Ferrari a connu une deuxième vie lorsqu'en avril 1963, elle a été achetée à la douane pour environ 1 000 USD. Entre 1963 et 2013, ce véhicule de collection passe de main en main, d'un pays à l'autre, avant d'élire domicile chez Andreas Mohringer, à Salzbourg (Autriche). Mohringer a chargé Paul Russell and Company, un spécialiste réputé de la restauration, de la conservation et de l'entretien des grands classiques, de remettre le véhicule à l'état d'origine. Avant de remporter le Best of Show du Cavallino Classic 2019, la Ferrari a gagné ses galons au Concours d'élégance de Pebble Beach en 2017 et le Best of Show du Concorso d'Eleganza Villa d'Este en 2018.

« Cette Ferrari est l'association la plus aboutie de la divine carrosserie Scaglietti et du pedigree de course », a déclaré Andreas Mohringer, le propriétaire du véhicule. « Après avoir redoré le lustre de ce véhicule magnifiquement remarquable, c'est avec une joie indicible que nous l'exposons au monde. Nous sommes absolument ravis que les juges aient perçus l'extrême originalité du véhicule et c'est un grand honneur de recevoir ce prix prestigieux. »

La Ferrari 335 S Spyder 1958 a été annoncée et présentée de façon spectaculaire lors de la soirée de révélation du lauréat, qui s'est tenue dans le parking souterrain de The Peninsula Paris. Après le dîner de gala, une porte à double battant et une série originale d'effets lumineux ont permis aux invités de voir de près le grand gagnant. Des personnalités du monde de l'automobile, la presse internationale et des membres influents de la société parisienne ont dansé toute la nuit au son de Model et du DJ Amber Le Bon.

« Le secteur automobile continuant d'évoluer, notamment sur le plan technologique, chaque année qui passe donne un reflet plus grand à la célébration de la beauté, de l'innovation et du savoir-faire ayant défini un siècle de fabrication automobile », a déclaré William E. (Chip) Connor, cofondateur du prix The Peninsula Classics Best of the Best, PDG de William E. Connor & Associates Ltd, membre du jury, exposant et participant à des courses de collection de façon régulière. « Toutes les personnes associées à ce prix magnifique peuvent être fières du travail accompli. »

Pour de plus amples informations sur The Peninsula Classics Best of the Best Award, rendez-vous sur peninsula.com/bestofthebest2019.

À propos de The Peninsula Classics Best of the Best Award

Dans une volonté de rendre hommage au meilleur du monde automobile, l'honorable Sir Michael Kadoorie, Président de The Peninsula Classics Best of the Best Award, a lancé le prix en 2015 avec les cofondateurs William E. (Chip) Connor, Bruce Meyer et Christian Philippsen. Les fondateurs partagent une passion et un amour communs de l'automobile, de la préservation de son héritage et des projets de restauration à l'état d'origine. Le prix, parrainé par The Peninsula Hotels, rassemble huit lauréats de prix Best of Show des plus grands concours internationaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1087538/Ferrari.jpg

Liens connexes

https://www.peninsula.com



SOURCE The Peninsula Classics