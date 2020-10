La ferrite à haut rendement de LG Innotek fait progresser l'ère des téléviseurs OLED ultra-minces de moins de 2 cm d'épaisseur

La ferrite est un matériau magnétique dont la matière première primaire est l'oxyde de fer. La ferrite en poudre est durcie sous forme de tuile à des fins d'utilisation industrielle. Elle est généralement utilisée dans la fabrication des modules d'alimentation de téléviseur, des modules d'alimentation de véhicule et des chargeurs (On Board Charge, OBC) pour modifier la tension ou supprimer les signaux inutiles générés par les surtensions. Cela fournit une alimentation stable pour les panneaux d'affichage des téléviseurs et des climatiseurs, ainsi que des systèmes audio pour les véhicules.

Alors que les appareils électroménagers et les véhicules électriques sont de plus en plus petits et fonctionnels, la ferrite à haut rendement – qui est avantageuse pour les produits ultra-minces et à haut rendement – est présentée comme un matériau de nouvelle génération.

Celle qui est développée par LG Innotek a une perte de puissance maximale de 40 % inférieure par rapport à la ferrite normale. En outre, ses caractéristiques de faible perte sont maintenues à des températures de -40 °C à 140 °C, ce qui lui procure l'avantage d'offrir la plus haute qualité dans les températures élevées à l'intérieur des téléviseurs et dans divers environnements de conduite.

Téléviseurs ultra-minces et véhicules légers avec une efficacité énergétique améliorée

La ferrite à haut rendement de LG Innotek est avantageuse pour la fabrication de téléviseurs ultra-minces et la réduction du poids des véhicules afin d'accroître l'efficacité énergétique des véhicules électriques et à hydrogène.

Ce matériau permet de réduire l'épaisseur du téléviseur de 60 % avec un module d'alimentation ne faisant plus que 9,9 mm, soit le plus mince au monde. L'épaisseur normale d'un téléviseur OLED ultra-mince de 165 cm avec un module d'alimentation générale est d'environ 46,9 mm. Lorsqu'on utilise un module d'alimentation en ferrite à haut rendement, il est possible de réduire l'épaisseur à 20 mm ou moins, et ce, parce que le nombre de composants servant à sécuriser la puissance requise est réduit du tiers en raison de la faible perte de puissance.

De plus, la ferrite à haut rendement peut accroître l'efficacité énergétique des modules d'alimentation d'un téléviseur jusqu'à 5 %. À mesure que l'efficacité énergétique d'un composant augmente, la production de chaleur est réduite et les dommages causés par la chaleur minimisés, ce qui prolonge la durée de vie du composant.

Lorsque ce produit est appliqué à un convertisseur DC-DC de véhicule, le volume et le poids du convertisseur peuvent être réduits de 10 % par rapport au modèle précédent. L'efficacité énergétique du convertisseur peut être augmentée jusqu'à 1,2 %.

Il contribue également à réduire le risque d'incendie causé par la surchauffe de l'alimentation du véhicule. La faible production de chaleur de la ferrite à haut rendement peut réduire la température des composants jusqu'à 20 °C par rapport aux modèles précédents.

Réduction de la période de développement d'un quart du temps prévu, atteignant un rendement de classe mondiale

Dans le domaine de la ferrite, les entreprises japonaises ont dominé le marché avec la meilleure technologie dans le monde. Cependant, les produits japonais ont été coûteux et difficiles à fournir.

Face à cette problématique, LG Innotek s'est pleinement engagé à développer de la ferrite à haut rendement à partir de 2018. Depuis que LG Innotek a réalisé qu'il serait difficile de combler l'écart avec les produits japonais en utilisant les méthodes de développement existantes, l'entreprise a eu recours à des techniques de simulation comme les méthodes de transformation numérique (DX) et d'intelligence artificielle (IA) pour concevoir des matériaux, une première dans l'industrie.

LG Innotek automatise le processus de recherche du rapport de composition des matériaux le plus performant à l'aide de superordinateurs, réduisant ainsi considérablement le temps et la fréquence des expériences tout en améliorant la précision des résultats. Dans le passé, les chercheurs ont mené des milliers d'expériences directes pour trouver le rapport optimal, ce qui prenait beaucoup de temps et présentait un risque d'erreur inhérent à l'utilisateur.

En investissant activement dans les plus récents logiciels, les conseils techniques et la coopération entre les secteurs et les universités, LG Innotek a réussi à réduire sa période de développement de quatre ans à seulement un an et quatre mois.

Internalisation des matériaux de base pour fournir une valeur client différenciée

La stratégie de LG Innotek est d'accroître sa compétitivité en élargissant l'application de la ferrite à haut rendement, l'un des matériaux de base de ses produits.

De plus, l'entreprise va de l'avant avec des activités promotionnelles ciblant des sociétés électroniques et des constructeurs automobiles à l'échelle mondiale, et vise la production de masse de matériaux à partir du premier semestre de l'année prochaine. Afin de consolider sa position en tant qu'entreprise technologique de premier plan dans le domaine de la ferrite à haut rendement, LG Innotek stimule également le développement avancé de matériaux aux performances améliorées qui reposent sur environ 120 technologies brevetées connexes.

« C'est une réalisation importante pour LG Innotek. Notre méthode unique d'internalisation des matériaux de base dans un court laps de temps nous a permis d'offrir un approvisionnement de produit stable, avec le meilleur rendement et la meilleure qualité pour les clients », a déclaré Bae Seok, chercheur associé du Magnetic Components Task du service du directeur technologique de LG Innotek. « Nous continuerons de fournir une valeur différenciée à nos clients en utilisant des matériaux magnétiques », a-t-il ajouté.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web www.lginnotek.com.

