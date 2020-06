La Foire de Jinhan pour la maison et les cadeaux va ouvrir son exposition en ligne le 18 juin

La plateforme en ligne (i.jinhanfair.com) présente de nombreux aspects de l'exposition réelle. Les acheteurs du monde entier pourront facilement et en toute sécurité y découvrir des fournisseurs potentiels et des produits à la mode grâce à un plan de masse en 3D, des diffusions en direct sur les produits, une messagerie instantanée et autres outils numériques.

Trois raisons pour visiter le salon commercial en ligne :

Participer à des diffusions en direct sur les produits

Une diffusion en direct 24 heures sur 24 et des stands en ligne constituent un point fort. 900 exposants chinois présenteront eux-mêmes leurs articles pour la maison et les cadeaux, et ils mettront en circulation de nouveaux produits par vidéo, réalité virtuelle (RV) et diffusions en direct. Les acheteurs peuvent assister à la promotion de produits en faisant partie du spectacle en direct.

Accéder facilement à 900 fabricants chinois

Un plan de masse en 3D facilitera la visite des acheteurs. Son rendu reflète les conditions réelles de la vraie Foire de Jinhan et il peut proposer une assistance intelligente. Un système de recherche intelligente sera disponible pour faciliter la découverte des exposants et des produits offerts.

Faire l'expérience en direct de l'interaction et du jumelage

Avec une mise à disposition 24 heures sur 24 d'outils de messagerie instantanée et de mise en relation en ligne, la Foire de Jinhan permettra aux acheteurs de communiquer directement avec les exposants, de présenter des commandes ou de prendre rendez-vous pour des négociations.

Participez maintenant en un seul clic : https://visitor.jinhanfair.com/links/285

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1179518/Jinhan_Fair.jpg

Liens connexes

http://www.jinhanfair.com



SOURCE Jinhan Fair for home & gifts