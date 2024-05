La Fondation Gates établira un siège régional dans la ville sans but lucratif de Mohammed bin Salman dans le cadre d'un protocole d'entente avec la Fondation Misk

RIYAD, Arabie saoudite, 29 avril 2024 /PRNewswire/ -- La Fondation Mohammed Bin Salman « Misk » a conclu un accord-cadre avec la Fondation Bill & Melinda Gates pour soutenir et renforcer l'engagement des jeunes dans le secteur à but non lucratif au sein du Royaume, et de lancer des programmes mondiaux conjoints dans les domaines d'intérêt des deux fondations. Le partenariat stratégique a été dévoilé en marge de la réunion spéciale du Forum économique mondial à Riyad, où il a également été révélé que la Fondation Gates établira son premier siège régional au sein de Mohammed Bin Salman Nonprofit City, « Misk City », à Riyad.

L'accord, signé au nom de Misk par le PDG Badr Al Badr, et pour la Fondation Bill & Melinda Gates par M. Joe Cerrell, directeur général, Europe, Moyen-Orient et Asie de l'Est, établit un cadre de collaboration conçu pour renforcer la communauté des jeunes saoudiens et favoriser un environnement propice à des résultats mondiaux percutants. Le partenariat améliorera le partage des ressources, les possibilités de formation et le développement de programmes, ce qui renforcera considérablement la capacité de Misk à fournir des opportunités significatives d'autonomisation pour les jeunes. « Pour soutenir la mise en œuvre des programmes annoncés aujourd'hui, la Fondation Bill & Melinda Gates établira son premier bureau dans la région au sein de la ville à but non lucratif Mohammed Bin Salman. « Nous nous engageons à nous associer à la Fondation Misk pour améliorer l'engagement des jeunes et l'efficacité du troisième secteur », a annoncé M. Joe Cerrell, directeur général, Europe, Moyen-Orient et Asie de l'Est de la Fondation Gates pendant le WEF.

L'accord permettra à Misk de bénéficier de l'expertise de la Fondation Gates dans les secteurs de l'éducation, de la technologie et de la santé pour amplifier son rôle central dans la fourniture d'opportunités d'autonomisation de haut niveau pour les jeunes du Royaume dans le secteur à but non lucratif. En outre, l'accord permettra à la Fondation Gates d'étendre son empreinte géographique et de tirer parti de l'expertise de Misk dans les secteurs à but non lucratif et de l'autonomisation des jeunes, ainsi que de l'infrastructure de pointe et du réseau de services exceptionnels de Mohammed Bin Salman Non-Profit City.