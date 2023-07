La France apparaît comme une principale cible de l'investissement de Le ministère de l'Industrie et des Ressources minérales d'Arabie saoudite, qui vise 20 milliards de dollars dans les industries alimentaires

RIYAD, Royaume d'Arabie saoudite, 27 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Le ministère saoudien de l'Industrie et des Ressources minérales (MIM) a annoncé aujourd'hui qu'il vise à attirer des investissements d'une valeur de 20 milliards de dollars dans le secteur de l'industrie alimentaire d'ici 2035. L'investissement sera utilisé pour soutenir le développement de l'industrie alimentaire dans le Royaume, y compris les secteurs des produits laitiers, de la boulangerie, des confiseries et des boissons.

Le MIM prévoit également de maximiser la valeur d'un certain nombre de cultures agricoles dans lesquelles le Royaume possède des avantages comparatifs dans sa production. Le ministère vise également à doubler la valeur des exportations, passant de 3,7 milliards de dollars en 2022 à 10,9 milliards de dollars d'ici 2035. Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale de l'industrie, qui vise à accroître la croissance durable des industries alimentaires.

L'annonce a été faite par le ministère lors de la visite du ministre Bandar Al Khorayef en France pour explorer les opportunités d'investissement et renforcer la coopération industrielle avec ses homologues français et d'autres grandes entreprises françaises.

Le ministre de l'Industrie et des Ressources minérales a également assisté à la conférence Vision Golfe à Paris, où il a souligné l'importance de tirer parti des technologies de la quatrième révolution industrielle dans des secteurs tels que l'alimentation, la pharmacie et les industries militaires.

Le ministre du MIM, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef, a déclaré que le ministère travaille actuellement sur plusieurs projets, notamment:

Un projet d'expansion de 1,2 milliard de dollars par la société Almarai afin d'augmenter sa capacité de production de volaille.

Une usine de produits avicoles d'une valeur de 120 millions de dollars par Arab Seara Food Industries, une filiale du groupe brésilien (GBS) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Un projet de thon en conserve d'une valeur de 133 millions de dollars, le premier du genre en Arabie saoudite.

Al-Khorayef a déclaré que ces investissements créeront plus de 4 000 nouvelles opportunités d'emploi dans le secteur de l'industrie alimentaire. Il a ajouté que les investissements contribueront également à développer le contenu local dans l'industrie alimentaire et à promouvoir les exportations de produits alimentaires saoudiens sur les marchés régionaux et mondiaux.

L'industrie alimentaire est l'un des secteurs les plus importants de l'économie saoudienne. Ce secteur représente environ 10 % du PIB du Royaume et emploie plus d'un million de personnes. Il contribue également de manière significative à la sécurité alimentaire dans le pays.

La croissance de l'industrie alimentaire est stimulée par plusieurs facteurs, notamment l'augmentation de la croissance démographique, les dépenses des consommateurs en produits alimentaires et boissons, ainsi que la demande de produits alimentaires sains et pratiques.

Le gouvernement saoudien s'engage à soutenir la croissance de l'industrie alimentaire. Le gouvernement a mis en place plusieurs politiques et programmes visant à promouvoir ce secteur, notamment :

Fournir des incitations à l'investissement dans l'industrie alimentaire.

Développer les infrastructures et la logistique pour l'industrie alimentaire.

Fournir une formation et une éducation aux travailleurs de l'industrie alimentaire.

Le soutien du gouvernement saoudien à l'industrie alimentaire devrait aider le secteur à atteindre son plein potentiel et contribuer à la diversification économique du Royaume.

https://www.investsaudi.sa/en/

