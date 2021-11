La marque de cartouches d'imprimantes myCartridge annonce la nomination de Novak Djokovic comme ambassadeur

Grâce aux cartouches d'encre et toner de précision, fiables et de qualité, myCartridge obtien toujours d'excellents résultats d'impression tout en réduisant notre impact sur l'environnement.

« Comme Novak, l'un des meilleurs joueurs de tennis au monde, myCartridge est, dans sa catégorie, le meilleur fournisseur de cartouches d'impression », affirme Andy Luo, Président directeur général de myCartridge.

myCartridge a trois sous-marques : myCartridge SUPCOLOR, myCartridge PHOEVER et myCartridge SUPRINT.

Les cartouches, compatibles avec les imprimantes HP, Canon, Brother, EPSON, Samsung, Xerox, et autres, offrent des performances remarquables, tout comme l'histoire remarquable que Novak a créée. Les impressions réalisées à l'aide des produits myCartridge sont nettes en texte, brillantes en couleur et ont une longue durée de vie.

« Nous pensons que nous avons la mission et la responsabilité de rendre le monde meilleur. Pour vous « battre pour l'avenir » avec Novak, nous ferons un don de 10 cents à la Fondation Novak Djokovic par produit myCartridge vendu. » Andy en a fait la promesse. La mission de la fondation est de garantir un accès à un enseignement préscolaire de qualité à chaque enfant.

« Nous fabriquons des produits qui ont le plus faible impact possible sur l'environnement et nous nous efforcerons toujours de créer les meilleurs produits en déployant nos plus grands efforts en matière de protection de l'environnement. »

« Les produits myCartridge sont fabriqués dans une usine de pointe qui utilise des matériaux respectueux de l'environnement et des processus de fabrication automatisés, afin que chaque cartouche soit plus précise et plus fiable que celles des autres marques. Nous proposons également à nos utilisateurs un service après-vente sans souci, y compris les retours gratuits à tout moment en cas de problème », souligne-t-il.

Les produits myCartridge sont disponibles par l'intermédiaire d'Amazon et sont expédiés dans de nombreux pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1661339/Top_selling_ink___toner_cartridges_myCartridge.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1661340/Fight_future_slogan_myCartridge.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1661341/Novak_Djokovic.jpg

