La marque de mode turque Koton montre son engagement actif en faveur de la durabilité et de l'égalité des sexes par le biais d'un manifeste qu'elle a réintroduit lors de la COP28.

ISTANBUL, Turquie, 15 janvier 2024 /PRNewswire/ -- La grande marque de mode turque Koton a affiché son engagement en faveur de la durabilité et de l'égalité des sexes en participant activement à la 28e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, qui s'est tenue en décembre dernier à Dubaï.

Le président Yılmaz Yılmaz et la représentante de la marque, la célébrité Şahika Ercümen, ont assisté à l'événement, présentant le manifeste de durabilité de l'entreprise.

La marque de mode turque Koton partage son manifeste sur le développement durable lors de la COP28 (PRNewsfoto/KOTON)

Le manifeste, publié pour la première fois en 2020 sous le titre "Respect for Life", a été partagé lors du panel "Story of Us" de l'événement. La déclaration se compose de quatre éléments : "Respect pour notre monde", "Respect pour la société", "Respect pour les personnes" et "Respect pour l'entreprise".

Réduction de la consommation d'eau et de produits chimiques

Yılmaz a expliqué que le point "Respect pour notre monde" englobe le fait que l'entreprise a été la première marque de détail turque à soutenir l'initiative "Better Cotton" en Turquie.

"En 2022, environ 25 % de nos produits étaient fabriqués à partir de sources durables, et nous avons pour objectif d'augmenter le pourcentage de production à partir de Better Cotton à 50 % d'ici 2025," a-t-il déclaré.

Il a indiqué que ces efforts devraient permettre d'économiser environ 8 millions de mètres cubes d'eau, de réduire d'environ 5 tonnes l'utilisation de médicaments chimiques et d'améliorer l'efficacité, ce qui conduira à la production d'environ 1 100 tonnes de coton supplémentaires d'ici 2025.

"Cela signifie que [l'entreprise devrait être] en mesure de produire du coton pour environ 4 millions de T-shirts supplémentaires", a déclaré M. Yılmaz.

Par ailleurs, M. Yılmaz a indiqué que, sous le thème du "respect de la société", l'une des pratiques les plus appréciées de l'entreprise est la collection "Handmade" (fait main). Il a expliqué que cette initiative leur permettait d'aider 6 000 femmes vivant dans des conditions difficiles dans le sud-est de l'Anatolie.

L'approche "Respect for People" est une culture d'égalité, d'inclusion et de valorisation de la diversité", a déclaré M. Yılmaz. "Environ 72 % des employés du groupe Koton sont des femmes, et 54 % de nos cadres sont des femmes."

Objectifs et stratégies durables

Selon M. Yılmaz, la durabilité "est à la fois un défi important et une grande opportunité pour la Turquie". La proximité de l'Europe et l'état avancé de la production locale offrent des avantages significatifs au pays.

"Dans notre domaine, nous visons à augmenter la part des produits durables d'ici 2024. D'ici 2026, nous prévoyons de réduire de 50 % le ratio de plastique à usage unique, d'augmenter de 50 % l'utilisation d'emballages recyclés et d'accroître encore notre part de produits durables", a déclaré M. Yılmaz.

En ce qui concerne la COP28, Mme Yılmaz a souligné l'importance de la participation des entreprises à cet événement.

"Chaque année, la portée de la COP s'élargit, avec un intérêt accru de la part du secteur privé, des pays et des participants individuels. Je pense que cet intérêt accru joue un rôle crucial dans l'élaboration des décisions prises lors du sommet."

