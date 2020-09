La néo-banque espagnole Bnext choisit Rapyd pour son expansion en Amérique latine et mise sur le Mexique comme premier marché

La plateforme Fintech va étendre ses options de paiement partout en Amérique latine, l'encaissement d'espèces sera le premier service à être déployé

LONDRES et MEXICO, le 30 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Rapyd , une société proposant la Fintech en tant que service, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord avec Bnext , la première néo-banque mobile d'Espagne pour l'encaissement d'espèces. Cette dernière prévoit d'étendre ses services à toute l'Amérique latine. Le partenariat permettra aux clients de Bnext d'effectuer des dépôts en espèces sur leurs comptes dans 30 000 sites du pays et s'étendra plus tard aux dépôts interbancaires via le réseau mondial de paiement de Rapyd.

La plateforme de Rapyd permettra d' encaisser des espèces en utilisant l'infrastructure de paiement de l'entreprise qui garantit une visibilité totale sur la provenance de l'argent. Les dépôts d'espèces peuvent être effectués facilement dans tous les systèmes de points de vente Rapyd du Mexique.

« Rapyd est l'entreprise idéale pour soutenir Bnext dans l'extension de ses activités et la progression du nombre d'utilisateurs actifs au Mexique et en Amérique latine, étant donné la portée multinationale de notre réseau. Ce qui distingue notre programme de partenariat, c'est la vitesse d'accès au marché. Nous sommes fiers d'avoir pu déployer notre première option de service avec Bnext en moins d'un mois », a déclaré Sarel Tal, vice-président EMEA de Rapyd. « Il s'agit d'un partenariat puissant sur l'un des marchés les plus prometteurs pour les services bancaires en Amérique latine, et nous sommes ravis de pouvoir améliorer l'expérience de paiement des clients de Bnext au Mexique. »

Le réseau mondial de paiement de Rapyd permet aux entreprises transfrontalières en expansion qui doivent déployer différentes méthodes de paiement de proposer rapidement et facilement des méthodes de paiement locales uniques avec lesquelles les consommateurs effectuent leurs transactions au quotidien. L'exploitation de la plateforme Rapyd permet à Bnext de se développer rapidement dans différentes zones géographiques sans avoir à intégrer des solutions complexes, un effort coûteux et exigeant en ressources qui nécessite généralement l'intégration de plusieurs systèmes de paiement et technologies de fournisseurs différents au fur et à mesure que l'entreprise poursuit son expansion dans plusieurs pays.

« Le Mexique est le premier pays de notre stratégie d'expansion internationale. Nous devions nous associer à une entreprise qui offrait le service de paiement au niveau local et qui bénéficiait d'une présence et d'un soutien au niveau mondial pour assurer l'expansion vers d'autres pays », a déclaré Cristian Huertas, directeur de Bnext pour le Mexique. « Grâce à notre partenariat avec Rapyd, Bnext pourra offrir à ses clients une expérience améliorée et plus fiable au moyen d'une API unique, d'un contrat unique et d'un rapprochement unique. »

Fondée par Guillermo Vicandi et Juan Antonio Rullán en 2017, Bnext est la première néo-banque mobile en Espagne. Avec un seul compte, elle permet de contracter les produits financiers et d'assurance qui répondent le mieux aux besoins de chacun. Actuellement, l'entreprise compte plus de 350 000 utilisateurs actifs en Espagne. Elle a récemment clôturé la plus grande levée de fonds de série A en Espagne dans le secteur de la Fintech, avec un montant dépassant les 22 millions d'euros.

Rapyd est le moyen le plus rapide d'effectuer des paiements locaux partout dans le monde, permettant aux entreprises du monde entier d'accéder aux marchés plus rapidement que jamais. En utilisant le réseau de paiement inégalé de Rapyd et la plateforme de Fintech en tant que service, les entreprises et les consommateurs peuvent effectuer des transactions locales et transfrontalières sur n'importe quel marché. La plateforme Rapyd unifie les systèmes de paiement fragmentés dans le monde entier en regroupant plus de 900 méthodes de paiement dans plus de 100 pays. Les investisseurs de Rapyd incluent Stripe, General Catalyst, Oak FT, Tiger Global, Durable Capital, Target Global et TaL Capital. Pour en savoir plus sur l'entreprise qui accélère la révolution Fintech en tant que service, visitez le site www.rapyd.net , lisez notre blog , ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter .

