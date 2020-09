La nouvelle fonction CAD EYE™ de Fujifilm pour la détection et la en temps réel de polypes du colon grâce aux technologies d'IA est maintenant disponible sur le marché européen

Les fonctions de caractérisation et de détection de polype sont disponibles avec le logiciel EW10-EC02 et l'unité d'expansion compatible EX-1 en combinaison avec le système ELUXEO 7000 de Fujifilm et les colonoscopes de la série 700.

CAD EYE a été conçu à l'origine pour soutenir la détection en temps réel des polypes du côlon à l'aide d'une technologie d'IA. Lorsqu'un polype suspect est détecté dans l'image endoscopique, une boîte de détection indique la zone où le polype suspect a été détecté, et un signal sonore se fait entendre. Le module de caractérisation CAD EYE offre son soutien aux cliniciens en générant une suggestion de prédiction histologique qui précise si le polype suspect dans l'image est hyperplasique ou néoplasique.

CAD EYE fonctionne pendant l'examen endoscopique et ne requiers pas de techniques ou opérations compliquées comme le grossissement ou la capture d'images.

Avant CAD EYE, Fujifilm a mis au point deux différents types de technologies d'amélioration de l'image appelées LCI (Linked Color Imaging) et BLI (Blue Light Imaging) pour accompagner la détection et la caractérisation respectivement, grâce aux différentes longueurs d'onde de lumière utilisées (2*). Fujifilm a intégré ces technologies au développement de CAD EYE, dont les fonctionnalités sont automatiquement activées selon le mode d'observation utilisé.

CAD EYE Détection est activé lorsque les cliniciens observent en mode lumière blanche ou en LCI, puis il passe automatiquement à CAD EYE Caractérisation lorsque le mode d'observation passe en BLI. CAD EYE peut être activé ou désactivé simplement en pressant sur un bouton situé sur la poignée de l'endoscope, ce qui s'avère très utile lorsque son utilisation n'est plus nécessaire, notamment pendant les procédures thérapeutiques.

L'interface utilisateur graphique a été conçue pour minimiser les mouvements oculaires des endoscopistes au cours d'une procédure. L'affichage du résultat de la caractérisation apparait juste au-dessous de l'image endoscopique ainsi qu'un cercle d'assistance visuelle placé sur sa circonférence. Enfin la carte indiquant la position est placée directement à côté de l'image clinique afin de montrer sur quelle partie de l'image vidéo CAD EYE se concentre.

« L'augmentation du nombre d'endoscopistes capables de détecter et de caractériser correctement les polypes du côlon est l'un des enjeux critiques dans le domaine de la gastroentérologie », a déclaré le professeur Helmut Neumann, professeur de médecine et directeur du Centre interdisciplinaire d'endoscopie de l'University Medical Center Mainz. « Grâce à la combinaison de la détection et de la caractérisation offerte avec CAD EYE, la courbe d'apprentissage des examens de coloscopie peut être grandement améliorée. Avec l'aide de CAD EYE Detection, il est possible que nous voyions une augmentation du taux de détection de polypes, et même ceux qui ne sont pas des experts en endoscopie peuvent se rapprocher considérablement de ce niveau. CAD EYE Caractérisation peut réduire le coût de l'histopathologie en réduisant le nombre de biopsies non nécessaires faites pendant les endoscopies. CAD EYE est compatible avec les coloscopes de la série 700 qui sont déjà sur le marché, et il n'est pas nécessaire qu'une opération supplémentaire comme le grossissement soit activée, ce qui en fait un excellent atout. Les endoscopistes peuvent tout simplement utiliser l'endoscope normalement et bénéficier instantanément de cet outil de soutien puissant. »

Contexte :

Le cancer colorectal est le troisième cancer le plus courant après le cancer du poumon et le cancer du sein pour ce qui est du nombre de cas, et la deuxième cause la plus courante de décès par cancer après le cancer du poumon (3*). Et pour réduire la prévalence des cancers, la coloscopie est largement considérée comme la référence pour la détection de la néoplasie du côlon. De plus, il est généralement accepté qu'un diagnostic endoscopique précis des polypes du côlon pourrait réduire le nombre de polypectomies inutiles, ce qui pourrait entraîner une réduction des frais médicaux. Toutefois, il y a un écart dans la capacité de diagnostic des polypes du côlon entre les spécialistes de l'endoscopie et les non-spécialistes, et combler cet écart a été l'un des principaux enjeux de la coloscopie. (4*, 5*)

Fujifilm travaille au développement d'un éventail unique de technologies de traitement d'images et continue de développer l'application pratique des technologies d'IA. La société entend continuer à développer et à fournir une vaste gamme de produits et de services qui répondent aux besoins de la médecine de première ligne dans des domaines variés, afin de contribuer à simplifier le travail clinique, à améliorer la qualité des soins médicaux et à maintenir et renforcer la santé des personnes.

(1*) Le nom de la marque de Fujifilm relative aux fonctions qui aident au diagnostic assisté par ordinateur (CAD) en endoscopie à l'aide de technologies d'IA. Fujifilm a effectué une demande de protection de la marque commerciale CAD EYE.

