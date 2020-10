La pensée rétro de Volvo : pourquoi un siège-auto dos à la route est le moyen le plus sûr de voyager pour votre enfant

« Pour la meilleure des protections, les enfants de moins de quatre ans doivent être assis dans des sièges qui font dos à la route pendant les déplacements en voiture, tout simplement parce que leur cou est trop faible pour soutenir la tête. C'est sans conteste la meilleure façon de les protéger », a déclaré Lotta Jakobsson, spécialiste technique senior en prévention des blessures à Volvo Cars.

Selon l'American Academy of Paediatrics, les accidents de voiture continuent d'être la cause de décès principale chez les enfants de quatre ans et plus. Après une étude rigoureuse, l'organisme recommande à son tour d'asseoir les enfants le plus longtemps possible dans des sièges auto qui font dos à la route.

Volvo Cars est mondialement connu pour avoir inventé la ceinture de sécurité à trois points en 1959. Quelques années plus tard seulement, les ingénieurs de Volvo ont collaboré avec le professeur Bertil Aldman de l'université de Chalmers sur son invention du premier concept de siège-auto faisant dos à la route.

Plus de 50 ans plus tard, malgré les recherches et les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé visant à garder les jeunes enfants dans des sièges faisant dos à la route, de nombreux pays n'ont encore que peu ou pas de réglementation claire régissant les dispositifs de retenue pour enfants dans les voitures. Par conséquent, Volvo Cars continue de préconiser d'orienter les sièges-autos dos à la route.

« Je pense que le message le plus important pour chaque parent réside dans la façon dont les enfants sont réellement formés, a expliqué Lotta Jakobsson. Les os du cou sont faibles et la tête est très lourde par rapport au reste du corps. Ainsi, la meilleure façon de protéger l'enfant est de le soutenir derrière le dos et la tête dans le même geste, en minimisant les mouvements dans le cou qui est vulnérable. C'est le principe des sièges faisant dos à la route. »

Certains détracteurs des dispositifs dos à la route soutiennent que les enfants deviennent malades lorsque leur oreille interne sent le mouvement, mais que leurs yeux et leurs muscles perçoivent l'immobilité. Certains parents trouvent difficile d'interagir avec les tout-petits dans des sièges dos à la route, tandis que les enfants un peu plus âgés peuvent facilement s'ennuyer lorsqu'ils n'ont aucune vue pour s'occuper.

Même avec ces frustrations à l'esprit, Lotta Jakobsson tient absolument à ce que les déplacements avec des sièges-autos faisant dos à la route soient recommandés de manière universelle.

« Malheureusement, nous ne savons jamais à l'avance quand un accident se produira. En cas d'impact frontal de grande gravité, un siège-auto dos à la route peut très bien faire la différence entre la vie ou la mort de votre enfant. »

SOURCE Volvo Cars