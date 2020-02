La préfecture de Shiga annonce l'organisation de l'événement d'inauguration du « Festival d'art et de culture des personnes handicapées »

- L'ancien Premier ministre français Jean-Marc Ayrault rejoint l'événement aux côtés de près de 5 200 visiteurs -

OTSU, Japon, 27 février 2020 /PRNewswire/ -- Le gouvernement préfectoral de Shiga a annoncé l'organisation d'un événement d'inauguration destiné au « Festival d'art et de culture des personnes handicapées », dans le cadre duquel les visiteurs pourront découvrir et ressentir les expressions artistiques des personnes souffrant de handicap et d'autres, pendant trois jours, du 7 février (vendredi) au 9 février (dimanche), dans la ville d'Otsu, située dans la préfecture de Shiga. L'événement, organisé par le Comité exécutif du programme d'échanges internationaux destiné à la culture et à l'art des personnes handicapées, a inclus une foire sur les arts du spectacle, un festival du film sans frontières, et l'exposition Art Brut (*), qui a récemment été salué au Japon et à l'étranger, entre autres programmes.

(*) Tableaux ou travaux créés de manière individuelle, créative, et basée sur la sensibilité, par des individus non formés professionnellement aux beaux-arts

Le festival a attiré près de 5 200 personnes en trois jours, et le gouverneur de Shiga Taizo Mikazuki a fait part de sa solide détermination consistant à promouvoir les activités artistiques des personnes handicapées, en déclarant lors de son discours d'ouverture : « M. (Kazuo) Itoga, père du bien-être pour les personnes handicapées, ainsi que d'autres personnes ont créé des activités artistiques dans la préfecture de Shiga afin d'exprimer librement ce qu'elles voient et ressentent, et de nombreuses personnes ont perpétué ces activités. Nous souhaitons les développer à travers le monde. »

Photo1 : Konan Dance Company

À l'occasion du « Forum mondial » auquel ont participé des experts du Japon et de l'étranger, l'ancien Premier ministre français Jean-Marc Ayrault, Masanori Aoyagi, ancien directeur général de l'Agence pour les affaires culturelles, et d'autres participants ont pris place en tribune pour discuter de l'importance sociale de l'Art Brut, entre autres thèmes. En outre, plusieurs membres d'une fédération de gouverneurs préfectoraux ainsi qu'une fédération de membres de la Diète soutenant les activités culturelles et artistiques des personnes handicapées se sont réunis et ont formulé une déclaration visant à promouvoir davantage les activités à l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.

Photo2 : Discours de Mikazuki, gouverneur de Shiga

Photo3 : Forum de l'ancien Premier ministre français Jean-Marc Ayrault et d'autres

Photo4 : Déclaration d'une fédération de gouverneurs préfectoraux et d'une fédération de membres de la Diète visant à promouvoir davantage les activités culturelles et artistiques des personnes handicapées

Lors de l'exposition artistique, près de 500 pièces créatives de 33 artistes issus du Japon et d'autres pays asiatiques, dont Satoshi Nishikawa de la préfecture de Shiga, ont saisi le cœur et l'esprit de nombreux visiteurs. En outre, lors de la foire sur les arts du spectacle, plusieurs artistes majeurs issus du Japon, notamment ceux de « Zuihou Taiko » (préfecture de Nagasaki), « Konan Dance Company » (préfecture de Shiga), et « Iwami Kagura-Iwami Welfare Society Performing Arts Club » (préfecture de Shimane), se sont réunis pour présenter plusieurs œuvres théâtrales, telles que de la musique, des danses et des arts du spectacle locaux.

Dans le cadre d'un programme d'expérience concrète destiné aux visiteurs arrivant au Japon, les visiteurs étrangers ont découvert l'installation de bien-être « Shigaraki Seinenryo », la fondation des activités éducatives par des personnes handicapées dans la préfecture de Shiga, et le paysage urbain de Shigaraki, avant de découvrir le modelage de la glaise aux côtés d'étudiants pensionnaires de Shigaraki Seinenryo.

Le festival partira en tournée dans plusieurs sites à travers le Japon entre l'année fiscale 2020 et l'année fiscale 2021, et l'événement final sera également organisé dans la préfecture de Shiga. Considérant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 comme une opportunité, plusieurs efforts seront déployés pour présenter les attraits des activités culturelles et artistiques des personnes handicapées à un grand nombre au Japon et à l'étranger.

Photo5 : Exposition d'Art Brut

Photo6 : Spectacle de l'« Iwami Kagura-Iwami Welfare Society Performing Arts Club »

Photo7 : Visite de Shigaraki dans le cadre d'un programme d'expérience concrète

Photo8 : Activités éducatives au Shigaraki Seinenryo

- Programme du festival

2020 : mai - bloc de Kyushu (préfecture de Nagasaki) ; août - bloc de Tokai-Hokuetsu (préfecture de Niigata) ; septembre - bloc de Chugoku-Shikoku (préfecture de Tottori) ; octobre - bloc de Hokkaido (Hokkaido)

2021 : aux alentours des mois de juillet et août - bloc de Kanto-Koshin (lieu encore indécis) ; octobre - bloc de Tohoku (préfecture d'Iwate)

2022 : février - bloc de Kinki (préfecture de Shiga) avec un grand événement final

Plus d'informations sont disponibles sur le site Web officiel ci-dessous :

https://artbrut-creation-nippon.jp/

- À propos des activités culturelles et artistiques des personnes handicapées dans la préfecture de Shiga

Dans la préfecture de Shiga, lieu d'accueil de l'événement d'inauguration et de l'événement final du festival, plusieurs activités éducatives par des personnes handicapées ont débuté peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, grâce à des activités concrètes à l'initiative de Kazuo Itoga, dénommé le « père du bien-être des personnes handicapées au Japon », ainsi que d'autres personnes. La préfecture de Shiga a commencé à attirer l'attention au Japon et à l'étranger en tant que « lieu de transmission de la coexistence harmonieuse grâce à l'art », après que les activités éducatives se soient développées à travers la préfecture, et que les attraits de ces activités soient présentés dans le cadre d'expositions artistiques. Dans le cadre d'expositions telles qu'Art Brut Japonais organisée à Paris en 2010 et « Projet Japon x Nantes 2017 », les œuvres artistiques et arts du spectacle des populations de la préfecture de Shiga ont été salués.

Photo9 : Exposition Art Brut Japonais

SOURCE Shiga Prefectural Government, International Exchange Program Executive Committee for Disabled People's Culture and Arts