La scale-up française DataDome lève 42 millions de dollars pour lutter contre les cyberattaques de bots et la fraude en ligne

Ce financement en série C contribuera à l'accélération de l'expansion internationale de DataDome et au renforcement de ses efforts de R&D visant à contrer les fraudeurs.

PARIS, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- DataDome, entreprise spécialisée dans l'utilisation de l'IA pour lutter contre la fraude en ligne et les bots malveillants, annonce la clôture d'une levée de fonds en série C à hauteur de 42 millions de dollars. Mené par InfraVia Growth avec la participation d'investisseurs existants dont Elephant et ISAI, ce nouveau tour de table permettra à DataDome de poursuivre sa mission qui consiste à débarrasser Internet des cyberattaques et des fraudes perpétrées par le biais de bots.

Les bots malveillants deviennent de plus en plus sophistiqués pour franchir les systèmes de sécurité des entreprises digitales. L'augmentation des attaques s'appuyant sur la combinaison homme-bot et des bots alimentés par l'IA facilite le contournement de mesures de protection comme les WAF (Web Application Firewall), les CAPTCHA traditionnels et les bases de données d'authentification. De plus, le cloisonnement entre les dispositifs de sécurité et les systèmes anti-fraude facilite la tâche des cybercriminels qui peuvent ainsi tirer parti de vulnérabilités et lancer des attaques qui ciblent l'ensemble du parcours du consommateur. Les entreprises en ligne sont les premières à subir les coûteuses conséquences de ces cyberattaques et de la fraude automatisées. Dans ce contexte, elles sont en quête d'une solution leur permettant de reprendre le contrôle.

« Les bots sont devenus un instrument courant pour commettre des fraudes. Rien qu'en 2022, DataDome a bloqué, en temps réel, plus de 250 milliards de tentatives de fraude en ligne », souligne Benjamin Fabre, CEO et cofondateur de DataDome. « Grâce à la manière dont notre solution est conçue et déployée, nous avons une vision unique des vecteurs d'attaque et nous pouvons voir au-delà des silos pour les stopper immédiatement. C'est à ce titre que des entreprises comme Reddit, Rakuten et AngelList nous font confiance pour protéger leurs actifs numériques. »

« Ce financement en série C contribuera à l'accélération de l'expansion internationale de DataDome et au renforcement de ses efforts de R&D pour continuer à relever la barre et à garder une longueur d'avance sur les développeurs de robots et les fraudeurs », explique Benjamin Fabre. « InfraVia est un investisseur qui partage notre vision de la lutte contre la fraude liée aux bots et nous apporte son expérience précieuse dans l'accompagnement d'entreprises en phase d'expansion internationale. Les acteurs malveillants ne feront pas le poids ».

DataDome, qui est passée en quelques années du statut de start-up française à celui de scale-up dans le secteur de la cybersécurité, compte parmi ses références des entreprises françaises telles que Blablacar, LaFourchette et SNCF Connect. L'entreprise, fondée en 2015 par les « serial entrepreneurs » Benjamin Fabre et Fabien Grenier, a connu une croissance rapide depuis sa création et a vu son équipe de collaborateurs passer de 20 à 180 entre 2019 et 2023. Ce développement, et la confiance de ses clients, ont permis à l'entreprise de se développer à l'international et de s'implanter durablement sur le marché américain, qui représente désormais une part significative de son chiffre d'affaires. Cette nouvelle levée de fonds renforce la « success story » de DataDome et sa position de leader mondial auquel font confiance plus de 300 entreprises dans le monde. Elle permettra à l'entreprise de continuer à améliorer ses produits pour protéger les plus grandes marques numériques du monde contre la fraude en ligne.

La solution de lutte contre les bots et la fraude en ligne de DataDome évalue le risque associé à chaque visite en temps réel, pour détecter et contrer les attaques ciblant les applications mobiles, les sites Web et les API avec une précision inégalée, un taux de faux positifs inférieur à 0,01% et sans friction pour les consommateurs. Une telle performance est rendue possible par la capacité de la solution à adapter ses algorithmes d'apprentissage automatique en temps réel, à la périphérie. DataDome protège les entreprises contre le piratage de comptes, le vol de données, la fraude au paiement, les attaques par déni de service (DDoS), le « credential stuffing », et autres menaces liées aux bots et aux fraudeurs.

« Nous sommes impressionnés par l'efficacité et la sophistication de la solution développée par DataDome, ainsi que par la forte croissance que connaît l'entreprise, en particulier aux États-Unis », ajoute Guillaume Santamaria, associé d'InfraVia Capital Partners. « Notre soutien à DataDome illustre pleinement notre volonté d'accompagner des entreprises technologiques à fort potentiel de croissance. Nous sommes en phase avec la vision de l'équipe de contrer les bots malveillants qui représentent un enjeu stratégique de la lutte contre la fraude en ligne. Nous attendons avec impatience les prochaines phases du développement de DataDome et de son expansion à l'échelle mondiale. »

À propos de DataDome

DataDome est une solution de protection contre les bots et la fraude en ligne qui détecte et mitige les attaques avec une précision inégalée, et ce, sans compromis. La technologie d'apprentissage automatique de l'entreprise analyse 3 billions de points de données par jour pour s'adapter aux nouvelles menaces en temps réel. Ses experts SOC 24/7 protègent des centaines d'entreprises internationales comme Reddit, Rakuten et AngelList. Véritable multiplicateur de puissance pour les équipes de sécurité informatique, DataDome est totalement transparent, facile à déployer et sans friction pour les consommateurs. datadome.co/fr/

À propos d'InfraVia Capital Partners

InfraVia est une société de capital-investissement indépendante de premier plan, spécialisée dans les investissements en infrastructures et en technologies. InfraVia soutient les entrepreneurs et les acteurs industriels dans leur croissance et leur stratégie numérique, en accélérant leur transformation en plateformes de taille. Depuis 2008, InfraVia a levé 10 milliards d'euros de capitaux et investi dans 50 entreprises à travers 13 pays européens. En 2020, InfraVia a lancé une nouvelle stratégie d'investissement dédiée aux entreprises technologiques européennes B2B à forte croissance et a levé un fonds de 501 millions d'euros. L'équipe prévoit de réaliser 15 investissements uniques de 10 à 50 millions d'euros pour aider certains des meilleurs entrepreneurs européens à réaliser leurs ambitions. Depuis sa création, InfraVia Growth a participé aux tours de table de Jobandtalent, Sightcall, Paysend, Foodles, Botify, Packhelp, Ometria, Paack, Xempus, Stratio et enfin DataDome. infraviacapital.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1838320/Logo_Datadome.jpg

SOURCE DataDome