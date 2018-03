La Silicon Valley et la zone de haute technologie de Chengdu établissent conjointement le « centre financier et technologique »

Le « centre financier et technologique de Chengdu et de la Silicon Valley » comprend trois secteurs d'activité majeurs, à savoir le « centre de transfert technologique de Chengdu et de la Silicon Valley » et le « centre de services financiers de Chengdu et de la Silicon Valley » à Chengdu ainsi que le « guichet de libre-échange de Chengdu et de la Silicon Valley » dans la Silicon Valley.

Chengdu, qui est actuellement une ville centrale de la « ceinture et de la route », attire de plus en plus l'attention du monde entier. Le maire de Dublin, M. David Haubert, a déclaré que la décision de mettre en place conjointement un « centre financier et technologique » était judicieuse. Il est fermement convaincu que Chengdu gagnera plus d'opportunités de développement avec la Silicon Valley.

La zone de haute technologie de Chengdu est l'une des célèbres zones étatiques de développement de haute technologie en Chine, et elle a l'honneur d'avoir été dénommée la Silicon Valley de l'ouest de la Chine. Elle a attiré l'installation d'un grand nombre de sociétés internationales de renommée, dont Intel, GlobalFoundries, IBM, Philips, Maersk et Siemens, et a introduit des talents de haut niveau, y compris 5 lauréats du prix Nobel pour innover et démarrer des entreprises. Actuellement, elle a établi 20 bases de jeunes entreprises et d'innovation à l'étranger pour les talents étrangers, dont 9 aux États-Unis et 3 au Canada.

LA SOURCE Chengdu High-tech Industrial Development Zone