La société italienne 3Bee, spécialisée dans la biodiversité, lève 5 millions d'euros pour renforcer la protection des pollinisateurs en Europe

La société de collecte de données et de solutions de durabilité de l'impact prévoit de s'étendre davantage dans l'UE, multipliant sa capacité d'impact, passant d'un milliard de pollinisateurs protégés en 2022 à 10 milliards en 2023.

MILAN, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La scale-up 3Bee (un monde avec des abeilles), basée en Italie, qui opère à la fois dans le domaine de la protection B2C et B2B des écosystèmes et des pollinisateurs, a levé 5 millions d'euros dans un tour de financement de série A. La startup, fondée en 2017 par Niccolò Calandri et Riccardo Balzaretti, opère en tant qu'agent technologique de solutions d'impact telles que des programmes de régénération pour la subsistance des pollinisateurs et le rééquilibrage des écosystèmes pour la survie de la biodiversité dans les zones accablées par les monocultures, les villes et l'industrialisation.

Photo of 3Bee team members during the recent team building event in Italy

Rien qu'en Europe, au cours des 20 dernières années, la biodiversité a perdu jusqu'à 20 % du total des espèces vivant en France et en Allemagne. La France occupe la 6e place dans la liste des pays ayant le plus grand nombre d'espèces menacées. (Source, liste rouge de l'UICN)

Le tour de table a été rejoint par le fonds d'impact Ag funder Grow, l'un des VC les plus actifs au monde dans le domaine de la food-tech et de l'ag-tech, Anya Capital, un fonds italien axé sur l'impact venture, et l'ESA (Agence spatiale européenne), qui a alloué un capital de 700 000 euros pour l'étude de la biodiversité par le biais de satellites et d'imagerie multispectrale.

La société a déclaré qu'elle prévoyait d'utiliser les fonds nouvellement levés pour renforcer son infrastructure de cartographie de l'impact sur la biodiversité et des données technologiques et pour recruter dans les secteurs verticaux du développement commercial international, des programmes de sensibilisation et du développement des services ESG.

Parmi les 500 marques, issues des secteurs de la logistique, de l'immobilier, de la mode, de l'alimentation, de la vente au détail, de l'agroalimentaire et des soins à la personne, qui collaborent avec 3Bee en Italie, il convient de souligner le partenariat avec Genagricola, avec qui 3Bee développe des solutions régénératrices pour l'agriculture et le photovoltaïque à l'abri des pollinisateurs.

3Bee a été conseillé par BonelliErede sur les aspects juridiques de la transaction.

À propos de 3Bee :



3Bee est la scaleup climate tech fondée en 2017 par Niccolò Calandri et Riccardo Balzaretti dans l'optique de sauvegarder la biodiversité et la qualité de vie des pollinisateurs également en réduisant leur taux de mortalité. L'entreprise italienne leader dans le secteur de l'agri-tech a développé des innovations environnementales telles que : HiveTech : une ruche 4.0 composée de capteurs IoT qui surveillent la santé des abeilles et permettent aux apiculteurs de réduire les traitements ainsi que les visites au rucher. Grâce à cette technologie, l'apiculteur peut réduire le taux de mortalité des abeilles de 25 % et optimiser la pollinisation de 30 %. BioScan : un système de comptage automatique des pollinisateurs qui utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître les types de pollinisateurs sauvages. Flora : un système de réseaux neuronaux qui analyse la biodiversité de la végétation sur trois États européens, en collaboration avec l'ESA. Depuis sa création, 3Bee a développé un réseau de plus de 5 000 apiculteurs, agriculteurs et entreprises. Pollinate the Planet a déjà protégé, surveillé et régénéré 10 000 hectares et suivi plus de 150 millions d'abeilles, entre autres. 3Bee a pour objectif de certifier l'empreinte régénératrice, en encourageant fortement l'agrivoltaïque. 3Bee compte aujourd'hui 42 employés.

Pour en savoir plus et entrer en contact avec 3Bee, consultez le site Web : https://www.3bee.com/en/

Contact presse :

Cindy Bonte

Volga Relation Publiques

06 86 88 08 76

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1967434/3Bee_team.jpg

SOURCE 3Bee srl