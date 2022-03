La solution de surveillance des transactions ThetaRay désormais disponible sur Microsoft Azure Marketplace

Les clients de Microsoft Azure du monde entier ont désormais accès à la solution SONAR AML pour profiter de l'évolutivité, de la fiabilité et de la souplesse d'Azure.

NEW YORK et TEL AVIV, Israël, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- ThetaRay, fournisseur de technologie de surveillance des transactions alimentée par l'IA pour protéger les banques et les fintechs contre les crimes financiers, a annoncé aujourd'hui la disponibilité sur Microsoft Azure Marketplace, une boutique en ligne fournissant des applications et des services à utiliser sur Azure, de sa solution SaaS de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) dans le cadre de transactions.

La disponibilité de la solution SONAR de ThetaRay sur Azure Marketplace permettra aux grandes marques d'accéder facilement à cette solution à l'échelle mondiale en utilisant Microsoft Cloud, ainsi qu'un déploiement et une gestion simplifiés.

La solution packagée de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) de ThetaRay permet aux fintechs de paiement et aux banques de lancer facilement la surveillance des transactions de paiement pour sécuriser les paiements mondiaux contre les activités de blanchiment d'argent dissimulées dans les transactions, tout en donnant satisfaction aux régulateurs et en créant de nouvelles sources de revenus.

La solution de ThetaRay utilise une méthodologie exclusive d'apprentissage automatique par « l'intuition de l'intelligence artificielle » pour analyser des dizaines d'indicateurs de risque associés aux crimes financiers. Cette approche basée sur l'intelligence artificielle présente un tableau clair pour les équipes chargées de la conformité et leur permet de détecter les activités anormales au sein de vastes ensembles de données, de calculer et de localiser efficacement les transactions indiquant des activités suspectes. SONAR peut ainsi émettre 95 % d'alertes méritant un examen approfondi.

La solution déploie également une détection complète, notamment une possibilité de surveiller par des règles les typologies connues et inconnues.

« Notre solution SaaS entièrement évolutive basée dans le cloud accélère le délai de rentabilisation, réduit le coût d'acquisition et permet aux entreprises d'augmenter rapidement leurs revenus », a déclaré Mark Gazit, PDG de ThetaRay. « SONAR renforce l'écosystème des paiements en profitant des avantages opérationnels à long terme des transactions transfrontalières sécurisées sans qu'on s'inquiète à propos de l'entretien d'infrastructures supplémentaires. »

Jake Zborowski, directeur général de la plateforme Microsoft Azure chez Microsoft Corp. a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir ThetaRay sur Microsoft Azure Marketplace, ce qui offre à nos partenaires une grande visibilité auprès des clients du cloud dans le monde entier. Azure Marketplace offre des expériences de qualité mondiale proposées par des partenaires de confiance dans le monde entier, avec des solutions testées pour fonctionner de manière transparente avec Azure. »

Azure Marketplace est un marché en ligne pour l'achat et la vente de solutions cloud certifiées pour fonctionner sur Azure. Azure Marketplace permet de mettre en relation des entreprises à la recherche de solutions innovantes basées sur le cloud avec des partenaires qui ont développé des solutions prêtes à être utilisées.

Pour en savoir plus, consulter la solution SONAR de ThetaRay sur Azure Marketplace.

À propos de ThetaRay

La solution de surveillance des transactions SONAR de ThetaRay optimisée par l'intelligence artificielle permet aux banques et aux fintechs d'élargir leurs opportunités commerciales grâce à des paiements transfrontaliers sûrs et fiables. Ce logiciel révolutionnaire améliore également la satisfaction des clients, réduit les coûts de conformité et augmente la couverture des risques. La technologie de ThetaRay constitue la seule offre SaaS packagée qui analyse le trafic SWIFT, les indicateurs de risque et les données client/payeur/bénéficiaire afin de détecter les anomalies indiquant une activité de blanchiment d'argent sur les trajets de transaction transfrontaliers complexes dans une plate-forme unifiée unique. Les organisations financières qui s'appuient sur des écosystèmes très hétérogènes et complexes bénéficient grandement des faibles taux de faux positifs et de taux de détection élevés inégalés de ThetaRay.

