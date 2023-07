La troisième exposition économique et commerciale Chine-Afrique a débuté à Changsha

CHANGSHA, Chine, 1er juillet 2023 /PRNewswire/ -- La troisième exposition économique et commerciale Chine-Afrique (CAETE) a débuté le 29 juin au centre de conférence international de Changsha, dans la province du Hunan.

Common Development for a Shared Future -- The third China-Africa Economic and Trade Expo kicked off in Changsha.

Se déroulant du 29 juin au 2 juillet sur le thème « Développement commun pour un avenir partagé », l'exposition a pour invités d'honneur huit pays africains, dont le Bénin, la République démocratique du Congo, Madagascar, le Malawi, le Maroc, le Mozambique, le Nigeria et la Zambie, ainsi que les provinces de Shandong et de Hubei, selon le comité d'organisation de l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique. Près de 20 travaux, dont le rapport sur les relations économiques et commerciales entre la Chine et l'Afrique et l'indice commercial Chine-Afrique, seront publiés au cours de l'exposition.

Pendant l'exposition, près de 40 activités de différents types seront organisées, dont neuf activités haut de gamme, sept communications économiques et commerciales, trois séminaires spéciaux et 13 événements spéciaux locaux, couvrant un certain nombre de secteurs, notamment les infrastructures durables, les douanes et la quarantaine, les services médicaux et de santé, les produits agricoles et alimentaires, l'industrie légère et le textile, les parcs industriels, les femmes et les jeunes, l'enseignement professionnel.

Contrairement aux éditions précédentes, l'exposition se tient sur une plateforme plus influente, avec un plus grand nombre d'expositions plus remarquables et un nombre nettement plus élevé de pays participants. Au 26 juin, 1 590 objets provenant de 29 pays étaient inscrits à l'exposition, soit une augmentation de 165,9 % par rapport à la session précédente, avec la participation de 1 500 exposants, soit une augmentation de 70 % par rapport à la session précédente. Au cours de l'exposition, 218 projets de coopération d'une valeur de 19,1 milliards de dollars américains seront signés et communiqués.

La CAETE est la plus grande plateforme de coopération économique et commerciale dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine. Depuis la première édition de la CAETE en 2019, la Chine n'a cessé d'augmenter ses importations en provenance d'Afrique. La valeur du contrat de la deuxième CAETE était de 22,9 milliards de dollars. De janvier à mai de cette année, les importations et exportations du Hunan vers l'Afrique ont atteint 27,01 milliards de renminbis, soit une hausse de 54,5 % en glissement annuel.

Liens vers les images jointes :

Lien : https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=441362

Légende : Développement commun pour un avenir partagé -- La troisième exposition économique et commerciale Chine-Afrique a débuté à Changsha.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2144930/Expo.jpg

SOURCE Organizing Committee of China-Africa Economic and Trade Expo