La version Web de Microsoft Office Word est désormais intégrée à la Corcentric Platform

PARIS, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Corcentric, fournisseur leader de solutions et services pour la gestion des dépenses et de la trésorerie auprès des ETI et grands comptes, annonce aujourd'hui sa nouvelle intégration avec Microsoft Office en ligne. Les utilisateurs de la Corcentric Platform peuvent retrouver leurs fonctionnalités Word favorites directement dans la version Web de Microsoft Office pour simplifier l'édition, le partage et la gestion de leurs documents.

"Microsoft Office Word est l'outil le plus utilisé au monde pour éditer des documents et nous sommes fiers de permettre à nos clients d'utiliser toutes les fonctionnalités avancées de cette solution directement dans le module de Gestion des Contrats de Corcentric. Créer et gérer un contrat de façon collaborative n'a jamais été aussi simple ! Corcentric continue d'innover pour répondre aux enjeux métiers des entreprises et leur permettre d'avoir une maîtrise totale des risques et de leurs engagements."

William Dorn, Senior Vice President of Product Operations - Corcentric

Les bénéfices clés de cette intégration sont les suivants :

Collaboration, partage, édition et annotation des documents simplifiés

Mises à jour en temps réel automatiques des modifications dans la Corcentric Platform

Modification des documents en ligne sans avoir à les télécharger en local

Suivi facilité des historiques de modifications

L'intégration de Microsoft Word avec la Corcentric Platform est disponible pour les utilisateurs de MS Business.

A propos de Corcentric

Corcentric est la première entreprise du marché à offrir une Suite complète de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash, combinant Technologie, Services et Consulting pour optimiser 100 % des flux achats et financiers B2B des entreprises. Depuis 1996, les Directions Achats et Finance des ETI et Grands Comptes font confiance aux équipes et aux solutions Corcentric pour mieux gérer les dépenses, optimiser la trésorerie et améliorer la performance de leur entreprise.

