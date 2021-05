La West Science City (Chongqing) ouvre un nouveau chapitre avec des organes de gestion entièrement en mis en place

CHONGQING, Chine, 24 mai 2021 /PRNewswire/ -- Le 17 mai, les deux organes de gestion de la West Science City (Chongqing), dans la municipalité de Chongqing en Chine, ont officiellement lancé l'opération, marquant une étape importante et une nouvelle étape dans le développement du projet, selon Chongqing High-tech Development Zone.

Depuis le début du développement du cercle économique Chengdu-Chongqing, les deux institutions se sont associés pour construire une ville scientifique occidentale. En tant que moteur de croissance important pour la région, la cité scientifique est une plateforme importante dans la région pour la construction d'un centre d'innovation ayant une influence nationale.

Depuis septembre 2020, date à laquelle la cité des sciences a commencé à se construire de manière globale, les gouvernements locaux ont achevé l'aménagement de son espace terrestre, commencé la construction de 17 plateformes scientifiques et technologiques telles que le centre scientifique de l'Académie chinoise des sciences de Chongqing, et signé des contrats avec 135 projets industriels tels que l'UMEC. Au total, 84 grands projets d'infrastructure, tels que Science Avenue et Science Valley, sont actuellement à différents stades de développement.

En mars de cette année, la ville scientifique a également publié une série de politiques visant à attirer des professionnels du monde entier, avec des mesures d'appui dans les domaines des ressources humaines, de l'innovation, de l'industrie et de la finance pour attirer des professionnels innovants de haut niveau. Les données ont montré que la ville des sciences a introduit plus de 3 000 professionnels dans divers domaines très demandés.

À l'avenir, la ville scientifique s'efforcera de stimuler ses prouesses scientifiques en créant des plateformes pour attirer les professionnels, en améliorant l'environnement commercial et de vie et en promouvant le développement d'un centre scientifique complet.

En matière d'urbanisme, la ville scientifique intégrera systématiquement la science et la technologie, les sciences humaines et l'écologie pour construire une nouvelle ville moderne adaptée à la vie, aux affaires, aux études et aux voyages. L'innovation sera mise à profit pour favoriser le développement du cercle économique Chengdu-Chongqing.

En outre, des efforts de facilitation seront faits pour faire de la cité scientifique un foyer pour les scientifiques et une ville pour les entrepreneurs, ainsi qu'un centre d'innovation au rayonnement national.

SOURCE Chongqing High-tech Development Zone