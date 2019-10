La World Industrial Design Conference 2019 a eu lieu récemment à Yantai

YANTAI, Chine, 22 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Le 18 octobre, la World Industrial Design Conference (la conférence mondiale sur le design industriel) 2019 et l'exposition mondiale sur le design industriel ont ouvert leurs portes à Yantai, dans la province du Shandong, pour une durée de trois jours. Avec le thème « le design déclenche le moteur de l'innovation », la conférence a été accueilli conjointement par le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information de Chine et le gouvernement populaire de la province du Shandong, et coorganisé par des institutions et des organisations du secteur du design de plus de 40 pays et régions, selon le bureau d'information du gouvernement populaire municipal de Yantai. En tant que tel, il s'agissait du sommet pour le développement industriel le plus grand et le plus en vue du secteur mondial du design.

Au cours des dernières années, le design industriel est devenu une stratégie innovante de développement national et une industrie innovante leader sur le plan mondial, jouant un rôle clé dans la promotion de la chaîne de valeur industrielle, facilitant le remplacement des vieux moteurs de croissance et stimulant le développement de la haute qualité dans le secteur de la fabrication. Selon Chen Fei, maire de Yantai, la World Industrial Design Conference présentera les meilleures réalisations du secteur du design industriel et explorera la vision de développement de l'industrie du design. Cela conduira inévitablement à la transformation à la fois dans les concepts et modèles du design industriel.

Au cours de la conférence, une série d'activités a été inaugurée, dont une table ronde de la WIDC réservée aux cadres de direction des organisations internationales de design, une conférence conjointe des experts nationaux du design industriel, une réunion du comité d'experts allemand du centre de design industriel sino-germanique, les premiers prix Yantai Mayor's Cup du design industriel, ainsi qu'un certain nombre de forums de développement de l'industrie internationale du design à la fois par profession et par segment.

