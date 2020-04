Lancement d'une carte de crédit prépayée afin d'aider les gouvernements, les collectivités et les ONG européennes à distribuer des fonds d'urgence aux populations touchées par le COVID-19

- Soldo Care est disponible immédiatement dans toute l'Europe.

- Soldo Care permet déjà de distribuer €400m d'aide débloquées par le gouvernement Italien.

LONDON, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- Le spectre d'une pauvreté endémique plane actuellement sur les populations touchées de plein fouet par l'épidémie de COVID-19. Soldo, une plate-forme dédiée à la gestion des dépenses (Spend Management) met en place Soldo Care, une solution innovante destinée aux gouvernements, collectivités et ONG souhaitant distribuer des aides d'urgence aux populations fragilisées par la crise du covid-19. Soldo Care se présente sous la forme d'une carte de crédit prépayée.

La ville de Milan est la première autorité à décider d'adopter Soldo Care pour ses 1,3 millions d'habitants.

Soldo Care est une carte prépayée immédiatement utilisable chez tout commerce autorisant les paiements via Mastercard®. La carte permet de distribuer rapidement et de manière plus sécurisée les aides d'urgence aux populations fragilisées, en comparaison des traditionnels bons d'alimentation imprimés sur papier.

Les institutions donatrices peuvent également prédéfinir des règles d'usage afin de décider de la période et de la zone de fonctionnement attribuée à la carte. Les fonds restent la propriété de l'organisation bienfaitrice jusqu'à leur transfert aux commerçants en échange de leurs biens et services.

La ville de Milan va utiliser la carte Soldo Care afin d'aider à la distribution d'une partie des €400m d'aides votées par le gouvernement italien.

21 autres organisations officielles italiennes ont d'ores et déjà décidé de faire usage de Soldo Care dans le cadre de leurs programmes d'aide d'urgence et 20 000 cartes ont déjà été produites à cette fin.

L'infrastructure FinTech de Soldo a été redimensionnée en fonction des objectifs de Soldo Care. En retirant certaines fonctionnalités tout en gardant un pilotage sécurisé de la carte, Soldo a réussi le tour de force de mettre au point sa carte en à peine quelques semaines. Ses cartes vont permettre de rapidement verser les fonds d'urgence aux populations bénéficiaires et Soldo a décidé de les offrir gracieusement aux organisations européennes.

Michele Petrelli, en charge des Politiques Sociales pour la Mairie de Milan indique : « Nous avons décidé de faire appel à Soldo pour la facilité avec laquelle sa carte permet de verser rapidement des aides aux personnes sinistrées. Cette carte pourra être utilisée dans un grand nombre de commerces, de la grande enseigne au petit magasin indépendant et nous pourrons recharger à distance la carte si besoin, sans coût pour l'institution bienfaitrice et l'usager, ce qui est un élément critique en cette période de crise ».

Carlo Gualandri, le Président Italien de Soldo ajoute « L'Italie a été le premier pays à avoir enclenché un plan d'urgence post covid-19 et dans les bureaux de notre succursale milanaise nous avons pu ressentir à quel point l'impact de la pandémie nous affectait tous dans notre vie quotidienne. Les bons d'alimentation et les cartes prépayées régulières sont souvent trop lente à enclencher les dispositifs d'aide urgente. L'agilité de notre organisation s'est tout de suite adaptée aux contraintes de chaque organisme d'aide au niveau local. Alors que la pandémie s'étend maintenant à tous les pays voisins, nous voulons faire de notre solution un moyen disponible immédiatement pour toutes les organisations qui en auront besoin.

Depuis son lancement en 2014, Soldo a conclu des partenariats avec de nombreuses institutions dans le domaine de la santé, de la bienfaisance ou encore gouvernementales. Soldo travaille actuellement avec 450 organisations de charité en Italie et 350 pour l'Angleterre en mettant à leur disposition des cartes prépayées à prix coutant afin de leur permettre de distribuer de manière fluide et transparente leurs fonds d'aide aux populations fragiles.

A propos de Soldo

Fondée en 2015 par Carlo Gualandri, un vétéran de la tech, Soldo est l'une des Fintech européennes à connaître la plus forte croissance. En 2019 l'entreprise a réalisé une levée de 61 millions d'euros de série B avec Dawn Capital et Battery Ventures – un record pour une entreprise spécialisée dans les solutions de gestion des dépenses.

Soldo est la première solution de contrôle des dépenses multi-utilisateurs unifiée au monde et permet d'aider les entreprises de toutes tailles à gérer leurs dépenses de manière plus intelligente. L'offre de Soldo est constituée d'un compte bancaire, tout simplement. Cependant, la particularité de ce compte est qu'il est conçu pour être utilisé par plusieurs personnes en même temps.

Les différents utilisateurs du compte possèdent chacun un profil, et il est possible de tracker en temps réel les dépenses de chacun. Les notes de frais sont beaucoup plus faciles à éditer pour les entreprises, qui ont aussi un meilleur aperçu des dépenses des collaborateurs, et peuvent plus facilement faire la chasse au gaspillage.

Plus d'infos sur le site www.soldo.com/fr/

