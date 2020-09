Lancement de CognitIOn by Modern Hire afin de souligner la nécessité d'une approche éthique et transparente du recrutement

CognitIOn by Modern Hire et sa toute dernière innovation, Automated Interview Scoring, apporte aux entreprises les moyens d'utiliser une science d'avant-garde pour une prise de décisions dans le recrutement qui soit plus prédictive, plus engageante et plus équitable

CLEVELAND et DELAFIELD, Wisconsin, 2 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Modern Hire , plateforme tout-en-un du recrutement par les entreprises permettant aux organisations de constamment améliorer leurs expériences et résultats en matière de recrutement grâce à une science et une technologie fiables, a dévoilé aujourd'hui son CognitIOn by Modern Hire .

CognitIOn by Modern Hire positionne la Société à la pointe de l'industrie avec une science où elle démontre ses capacités et son expertise dans la science des données, l'analytique prédictive, l'intelligence artificielle (IA) et la psychologie industrielle / organisationnelle (I/O). Elle s'appuie par ailleurs sur la profonde expérience de Modern Hire dans les ressources humaines, sur sa pratique du processus de recrutement, son savoir-faire juridique et son attention centrée sur le candidat. Le recrutement dispose ainsi de la perception la plus vaste et la plus approfondie de talents pour sélectionner un personnel présentant un maximum de diversification, de participation et de qualification.

« Notre équipe rassemble des docteurs en sciences spécialisés dans les données et des experts de la psychologie industrielle / organisationnelle : ce sont les meilleurs dans leurs domaines et ils s'intègrent absolument dans tout ce que fait Modern Hire, » a commenté Dr Mike Hudy, responsable scientifique chez Modern Hire. « La science rigoureuse et permanente entretenue dans CognitIOn by Modern Hire permet à nos clients de prendre des décisions de manière plus personnalisée sous la direction des données et d'assurer une meilleure expérience chez les candidats. Ce lancement réaffirme notre engagement à stimuler la recherche et l'innovation dans notre domaine alors que nous ouvrons de nouvelles voies dans l'évaluation et la compréhension des performances humaines dans le monde professionnel. »

CognitIOn by Modern Hire est optimisé par des dizaines de millions d'interactions annuelles de candidats, des applications pratiques de techniques avancées d'IA et près de deux décennies de recherches et pratiques diligentes pilotées par les données de clients, réalisées dans la Société par plus de 40 docteurs en sciences des données et en psychologie industrielle / organisationnelle. Associant à une expertise étendue en psychologie I/O le savoir dans la sélection de talents, la diversité et l'équité, l'expérience des candidats, l'application pratique d'une IA qui soit éthique, la science des données, l'analytique avancée et la législation du travail, CognitIOn by Modern Hire procure à ses entreprises clientes —dont 47 des Fortune 100— les moyens de prendre des décisions de recrutement de manière plus transparente, plus prédictive, plus engagée et plus équitable.

CognitIOn by Modern Hire s'incorpore dans la totalité des produits et innovations de la Société, notamment son Automated Interview Scoring (AIS, notation automatisée d'entretien) : il s'agit d'une fonctionnalité de vidéo d'entretien à la demande faisant appel à l'IA pour évaluation des réponses de candidats et fourniture aux recruteurs et responsables du recrutement de notations recommandées pour une expérience du recrutement plus juste, non biaisée et complète. Les clients existants peuvent à l'heure actuelle disposer de l'AIS dans le cadre d'un programme d'accès anticipé en attendant sa parution généralisée dans le courant de cette année.

L'AIS repose sur une science éprouvée, le traitement du langage naturel (TLN) et l'apprentissage profond afin de reproduire de façon fiable le jugement d'experts formés professionnellement. Alors que la plupart des modèles de ce type sont déployés avec un facteur de fiabilité de 60 % par rapport aux humains, Modern Hire a présenté à l'occasion d'un colloque récent de la Society of Industrial-Organizational Psychology les résultats d'une étude scientifique attribuant une note de fiabilité de 89 % pour l'AIS : ceci confirme que les personnes faisant passer les entretiens bénéficient avec l'AIS d'un outil leur permettant des décisions plus cohérentes, exactes, efficaces et justes lors des recrutements.

« L'entretien est un processus traditionnellement subjectif et biaisé. Bien que ce ne soit nullement leur faute, les chargés d'entretien incorporent dans leur évaluation des candidats des facteurs sans relation avec le poste en question, » a fait remarquer Dr Eric Sydell, vice-président directeur de l'innovation chez Modern Hire. « L'AIS élimine du processus d'entretien la nature subjective et biaisée en se concentrant uniquement sur les aspects pertinents des réponses des candidats par rapport au poste et sur une évaluation de tous les candidats reposant sur exactement les mêmes critères. Ceci crée un processus de recrutement plus transparent, plus éthique et plus cohérent tout en laissant à la personne chargée de l'entretien — et non à l'IA— le soin de prendre la décision finale. »

Walmart, Amazon, CVS Health et Bank of America ont tiré parti de CognitIOn qui a remporté quatre des cinq prestigieuses récompenses des Human Resource Impact Awards attribuées par la Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP, Société pour la psychologie industrielle et organisationnelle) et la Society for Human Resource Management (SHRM, Société pour la gestion des ressources humaines). Ces récompenses reconnaissent que la solution de recrutement dans chacune des organisations permet d'économiser chaque année des millions de dollars avec une réduction dans le renouvellement du personnel, de gagner des décennies sur le temps des responsables du recrutement grâce à une efficacité accrue, de prendre en charge des volumes d'embauche extrêmement élevés et de procurer aux candidats une expérience innovante et engageante.

Pour en apprendre davantage sur CognitIOn conçu par Modern Hire, veuillez cliquer ici .

À propos de Modern Hire

Modern Hire est la plateforme tout-en-un du recrutement dans les entreprises et dans ce domaine elle permet aux organisations d'améliorer continuellement leurs résultats grâce à des expériences pilotées par les données et ainsi plus personnalisées pour les candidats, les recruteurs et les gestionnaires du recrutement. La plateforme de Modern Hire fusionne une science fiable et une technologie de logiciel en tant que service (SaaS) ayant fait ses preuves dans la prévision de performances, la garantie d'équité et l'automatisation des flux de travaux sur l'ensemble de l'entreprise. Elle associe intelligence artificielle (IA), analytique prédictive, automatisation des flux de travaux et technologie des entretiens dans une solution unique de SaaS s'intégrant dans les systèmes de gestion de capital humain (GCH) les plus avancés. Bénéficiant de la confiance de 47 des entreprises Fortune 100, Modern Hire transforme le recrutement étape par étape, depuis l'enregistrement des candidatures jusqu'à l'embauche et ce qui s'ensuit. Pour en apprendre davantage sur la vision du recrutement personnalisé par Modern Hire, visitez ici .

