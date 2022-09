LANCEMENT DE LA CAMPAGNE « DELI.M.E.A.T. - DELICIOUS MOMENTS EUROPEAN AUTHENTIC TASTE »

Le Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, le Consorzio Cacciatore Italiano et le Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna réunis pour le lancement du projet promotionnel et informatif cofinancé par l'Union européenne et adressé au marchés italien et français

PARIS, 13 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La nouvelle campagne promotionnelle « DELI.M.E.A.T. – DELICIOUS MOMENTS EUROPEAN AUTHENTIC TASTE » a commencé. Cofinancé par l'Union européenne, le projet a été rendu possible par l'agrégation de trois consortiums pour la protection des charcuteries italiennes : Consorzio Zampone e Cotechino Modena IGP, Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna et Consorzio Cacciatore Italiano.

L'objectif du projet est de contribuer à augmenter le niveau de connaissance et de reconnaissance des quatre charcuteries protégées sur les marchés européens de qualité, en promouvant la valeur ajoutée des produits en termes d'authenticité, de sécurité, de traçabilité et d'étiquetage, garantie par la protection de la marque européenne à travers les certifications AOP et IGP.

L'un des objectifs du projet est d'améliorer la reconnaissance des systèmes de qualité européens, ainsi que d'accroître la compétitivité et la consommation consciente des produits protégés faisant l'objet de la campagne.

Le programme se déroule en Italie et en France pendant trois ans, de 2022 à 2024, et comprend une vaste série d'événements et d'initiatives : publicité sur papier et en ligne, création de contenu Web avec la participation de blogueurs et de chefs, activités de relations publiques sur papier, à la radio et télévision, événements ad hoc destinés aux étudiants des écoles de cuisine en Italie et semaines de dégustation dans des restaurants français, visites éducatives dédiées aux chefs français et événements pour les consommateurs sous l'égide de la Deli Meat Academy (émission culinaire, classe de maître, laboratoires sur la production).

Le nom du projet, DELI.M.E.A.T. - DELICIOUS MOMENTS : EUROPEAN AUTHENTIC TASTE, en plus de contenir une référence immédiate à l'Europe, contient 3 concepts forts, qui en expriment bien la stratégie :

Delicious (« délicieux ») met l'accent sur la composante de gratification que ces produits apportent (aliment-réconfort), sur leur qualité, sur le plaisir qui reste une dimension indispensable qui doit être inhérente à l'expérience de la nourriture, sur la composante la plus émotionnelle et irrationnelle.

(« délicieux ») met l'accent sur la composante de gratification que ces produits apportent (aliment-réconfort), sur leur qualité, sur le plaisir qui reste une dimension indispensable qui doit être inhérente à l'expérience de la nourriture, sur la composante la plus émotionnelle et irrationnelle. Moments souligne les occasions de consommation que le consommateur décide de vivre et de goûter au maximum, en prenant le temps de choisir le meilleur parmi les aliments qui font partie d'un régime alimentaire sain et complet.

souligne les occasions de consommation que le consommateur décide de vivre et de goûter au maximum, en prenant le temps de choisir le meilleur parmi les aliments qui font partie d'un régime alimentaire sain et complet. European (« européen ») : l'association du concept de moments agréables à l' Europe donne un sentiment de sécurité, tout en ramenant à la dimension d'autorité supérieure et de l'Union qui caractérise tous les produits à indication géographique.

(« européen ») : l'association du concept de moments agréables à l' donne un sentiment de sécurité, tout en ramenant à la dimension d'autorité supérieure et de l'Union qui caractérise tous les produits à indication géographique. Authentic Taste (« goût authentique ») : l'authenticité évoque immédiatement les caractéristiques d'unicité, d'irréprochabilité et l'apport riche en histoire, tradition et significations exprimé par les produits de marque.

SOURCE Delimeat