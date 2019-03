Lancement de la conciergerie Acheter-louer.fr

La conciergerie acheter-louer.fr est un service unique en Europe Nos concierges vous aident à déménager, organiser votre installation dans votre nouveau logement et vous permettent de réaliser des économies.

PARIS, 26 mars 2019 /PRNewswire/ -- La conciergerie acheter-louer.fr propose des produits et services de grandes marques : Déménagement, Énergie, Internet, Téléphonie, Assurances, Services à l'habitat, Informations pratiques, Services financiers.

www.conciergerie-acheter-louer.fr

En quoi consiste la Conciergerie acheter-louer.fr ?

Nos concierges vous aident à déménager, organiser votre installation dans votre nouveau logement et vous permettent de réaliser plusieurs centaines d'euros d'économies.

La conciergerie acheter-louer.fr est un service unique en Europe qui vous propose plus de 70 produits et services de grandes marques : devis déménageurs, location d'utilitaire, transferts et souscriptions de vos contrats Énergie et Internet, assurances, ménage, garde d'enfants, bricolage, travaux, offres d'ameublement et d'équipement, artisans et commerçants de proximité, informations pratiques, etc. Permettant de profiter d'offres exclusives et sélectionnées.

La conciergerie téléphonique est à disposition du lundi au samedi, elle répond à toutes les attentes, besoins et questions des utilisateurs.

Notre objectif, faire gagner du temps et être aux côtés des particuliers pour répondre au mieux à leurs besoins.

Nos plateformes digitales sont les compléments indispensables à la gestion de la mobilité géographique. Avec notre assistant en ligne, l'utilisateur décrit son projet et notre concierge lui propose les meilleures offres, des conseils et astuces pour organiser leur nouvelle vie.

Des offres exclusives auprès de 70 partenaires sélectionnés pour leur qualité et leur professionnalisme :

o Déménagement : Devis déménageurs sélectionnés à prix négociés

o Internet : Contrat et transfert Internet au meilleur prix

o Location : Location de véhicules utilitaires à tarifs préférentiels

o Énergie : Contrat et transfert énergie à tarifs réduits

o Assurance : Devis et souscription de vos assurances

o Services : Travaux, dépannage et assistance en un appel

À propos d'Acheter-Louer.fr (FR0010493510-ALALO)

Acheter-Louer.fr offre aux professionnels de l'immobilier et de l'Habitat une gamme complète de solutions marketing

Thématiques d'annonces immobilières et magazines de réseaux immobiliers

Portail de petites annonces immobilières de professionnels

Outils de marketing direct numérique, de site responsive ainsi qu'une gamme complète d'applications web-mobiles

Générations de leads intentionnistes immobilier

Campagnes e-mailing BtoC et BtoB

Monétisation de Bases de données : Immobilier - Changement - Transition - Habitat

Informations investisseurs : https://www.acheter-louer.fr/qui-sommes-nous/infos-invest

Contacts Acheter-Louer.fr : 01 60 92 96 00, investisseurs@acheter-louer.fr

