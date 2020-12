Lancement de la technologie à TurboSilence® inverter de Fairland, une innovation marquante dans le domaine des Inverter pompes àchaleur de piscine

Pour satisfaire lesamateurs de natationau monde, Fairland maintient ses efforts en matière d'innovation, de la technologie Booster à la technologie Full-inver actuelle et révolutionnaire, TurboSilence. La technologie à TurboSilence® inverter de Fairland, unique et sophistiquée, est extrêmement silencieuse et fournit par ailleurs plus de puissance pour un chauffage rapide, multipliant par deux les économies d'énergie par rapport aux autres Inverterssur le marché.

Turbo+Silence - la seule PAC au monde n'émettant aucun bruit de compresseur. L'engouement pour les pompes à chaleur avec TurboSilence inverter, qui allient silence et puissance, s'empare du marché.

Quels sont les caractères des pompes à chaleur avec TurboSilence tech ?

Intégration de la technologie Full-inverter dans la pompe à chaleur de la piscine : le terme « Inverter » renvoie à la capacité de la pompe à chaleur à ajuster la capacité de fonctionnement selon la température de l'air et la température de l'eau de la piscine. En termes simples, les consommateurs peuvent se libérer des contraintes imposées par une surveillance manuelle fréquente en utilisant une pompe à chaleur Inverter de piscine

15 fois plus silencieux : avec un niveau sonore inférieur à 43 dB(A) à 1 m, le compresseur est à peine audible, ce qui représente un grand confort tant pour les utilisateurs que pour les voisins. Imaginez que vous pouvez vous plonger dans le rythme paisible de la nature, en vous relaxant dans une piscine sereine.

Double économie d'énergie : le système présente une capacité de chauffage supplémentaire de 20 %, un temps de chauffage court de 2 à 4 jours et une capacité moyenne de 50 % (COP 11,6 en moyenne) pour maintenir les températures d'eau souhaitées. Il est ainsi possible d'économiser la moitié de la facture d'électricité tout en protégeant la planète. En d'autres termes : une baignade plus écologique pour une Terre plus saine !

Performances lisses toute l'année : la pompe à chaleur avec TurboSilence Inverter fonctionne dans une large gamme de températures, de -15 ℃ à 43 ℃. En été comme en hiver, les utilisateurs peuvent se baigner dans la piscine silencieuse à tout moment.

Exercice et plaisir en toute saison !

Créée en 1999, Fairland (www.fairland.com.cn) s'est engagée à innover dans le domaine de la technologie et à améliorer la santé des personnes. Grâce à sa fabrication soignée, à son souci du détail et à son contrôle de qualité rigoureux, l'entreprise devient le producteur de pompes à chaleur de piscine le plus fiable du marché. En tant que spécialiste de l'Inverter pompe à chaleur, Fairland poursuit ses investissements en recherche et développement pour offrir la meilleure expérience de natation possible aux personnes qui aiment retrouver leur monde intérieur.

