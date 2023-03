Lancement du premier modèle de langage et moteur de recherche explicable au monde par GyanAI

Un nouveau modèle de langage abstrait va transformer les fonctions de recherche et de découverte des connaissances dans tous les secteurs

Celui-ci capitalisera sur le potentiel de l'IA pour ajouter jusqu'à 15,7 billions de dollars à l'économie mondiale d'ici 2030*

LONDRES, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- GyanAI a annoncé aujourd'hui le lancement du premier modèle de langage explicable et moteur de traitement du langage naturel au monde.

Basé sur sa technologie exclusive, GyanAI tient la promesse d'une IA explicable avec un modèle qui comprend le « sens des mots » d'une façon aussi proche que possible d'un être humain. GyanAI est entièrement explicable, et un utilisateur peut retracer tous ses résultats jusqu'à leur source. Il peut fournir une justification pour ses résultats. Les résultats obtenus par GyanAI sont un mélange de texte extractif et génératif.

McKinsey estime que le nombre de capacités d'IA utilisées par les organisations (y compris la génération en langage naturel) a doublé entre 2018 et 2022. Comme de plus en plus d'organisations dépendent des systèmes d'IA pour obtenir des renseignements afin de prendre des décisions importantes pouvant avoir des répercussions considérables, il est crucial pour elles d'avoir accès à des résultats et à des conclusions fiables. L'IA explicable gagne donc en importance et, selon une étude, les entreprises dont au moins 20 % des bénéfices sont attribués à l'utilisation de l'IA sont plus susceptibles de suivre les meilleures pratiques en matière d'IA avancée qui permettent l'explicabilité, tandis que celles instaurant une confiance numérique avec les consommateurs grâce à des mesures telles que l'explicabilité de l'IA peuvent voir leur chiffre d'affaires augmenter de 10 % ou plus (McKinsey, 2022).

Sortir du modèle de transformateur « boîte noire »

Les grands modèles de langage (LLM) sont des réseaux neuronaux formés sur d'énormes quantités de contenu de langage naturel. Les LLM sont des boîtes noires et sont purement fonction des données de formation. Ils sont conçus pour prédire le mot suivant dans une séquence. Ils ont des limites bien documentées comptant entre autres l'explicabilité, le raisonnement et les erreurs factuelles, l'incapacité de comprendre le contexte compositionnel complet, la susceptibilité à l'influence des données d'entraînement biaisées, ou encore la maniabilité.

En revanche, GyanAI est un moteur de connaissances basé sur un modèle de langage indépendant du contenu, capable de comprendre en profondeur le discours textuel sans s'appuyer sur des modèles de mots. GyanAI acquiert ses connaissances quasiment en temps réel à partir des documents qu'il traite et, éventuellement, d'un ou plusieurs Gyan Knowledge Stores. Puisque le modèle linguistique Gyan est indépendant du contenu, il ne peut pas être utilisé pour générer de la désinformation ou être manipulé avec des données de formation biaisées.

Venkat Srinivasan, fondateur de GyanAI et entrepreneur en série dans le secteur des IA, a déclaré : « Notre objectif principal est de fournir aux machines une capacité d'interprétation robuste leur permettant de comprendre le langage naturel du mieux possible, tel que le ferait un être humain. Nous avons redéfini ce qu'un « modèle de langage » peut être. Nous sommes principalement motivés par le désir d'acquérir et d'appliquer de manière efficace, et de manière automatique lorsque c'est possible, des connaissances issues de l'énorme quantité d'informations auxquelles nous avons accès dans divers domaines. GyanAI peut être utilisé en conjonction avec un LLM lorsque cela s'avère bénéfique. Bien que GyanAI soit prêt à être déployé dans des entreprises à des fins spécifiques et qu'il soit utilisé en production, nous prévoyons d'annoncer l'API pour les développeurs d'applications dans un avenir proche. »

De la recherche à la connaissance

L'entreprise Gartner rapporte qu'il y a plus d'un milliard de travailleurs de la connaissance dans le monde, et que ce nombre augmente rapidement. En général, ils utilisent des moteurs de recherche fondés sur du contenu en ligne et/ou une documentation interne. Cependant, les moteurs de recherche contemporains sont conçus pour fournir seulement un « accès » à l'information. Même en se contentant de cet accès, ils peuvent générer d'importants faux positifs et faux négatifs. GyanAI soutient le processus complet d'acquisition de connaissances lorsqu'un utilisateur passe de la « recherche » à la « connaissance ».

Nitin Nohria, ancien doyen de la Harvard Business School, a déclaré : « Les grands modèles linguistiques ont ouvert notre imagination sur la façon dont l'IA deviendra bientôt omniprésente par son utilisation. Bien que les réponses émergeant d'un LLM « boîte noire » puissent être satisfaisantes dans plusieurs cas d'utilisation, il y en aura beaucoup d'autres où une compréhension complète de la façon dont nous avons obtenu ces réponses aura véritablement son importance. La majorité du travail professionnel et du travail de connaissance nécessitera une IA explicable. Voilà ce qui fait de GyanAI une technologie aussi prometteuse. GyanAI nous montre une manière inédite de réaliser les immenses possibilités de l'IA pour transformer le travail de connaissance et lancer une nouvelle ère d'innovation sans précédent. »

M.S. Vijay Kumar, conseiller principal auprès du vice-président en charge de l'Open Learning et ancien doyen associé de l'Open Learning au Massachusetts Institute of Technology, a ajouté :

« Les capacités de GyanAI dont j'ai été témoin offrent d'importantes opportunités d'apprentissage tout au long de la vie. Par exemple, GyanAI peut être utilisé pour assembler rapidement des collections de contenu pertinentes en unités de micro-apprentissage superposables et en parcours d'apprentissage personnalisés orientés vers différentes compétences, reliant ainsi de manière dynamique les apprenants aux opportunités du marché du travail et aux besoins sociétaux. Je considère que la capacité de GyanAI à maintenir les connaissances à jour grâce à une découverte continue des connaissances est un élément essentiel de l'infrastructure pour soutenir l'apprentissage et la recherche continus. »

À propos de Gyan

Fondé en 2017, GyanAI est le premier modèle de langage et moteur de recherche explicable au monde. Basé sur une technologie innovante et fondé par une équipe chevronnée de classe mondiale, son moteur de recherche auto-organisé tente de comprendre le langage aussi bien qu'un être humain. GyanAI soutient le processus complet d'acquisition de connaissances ou de recherche pour générer de la valeur en découvrant des connaissances significatives et pertinentes.

Joignez-vous à l'attente et découvrez-en plus à l'adresse suivante : www.gyanai.com

