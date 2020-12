Language I/O lance sur le marché le plus précis des outils de traduction automatique

CHEYENNE, Wyoming, 29 décembre 2020 /PRNewswire/ -- La technologie propriétaire d'optimisation de traduction automatique de Language I/O fournit la meilleure qualité de traduction automatique à travers toutes les langues pour les entreprises rencontrant des difficultés à traduire de façon fidèle le jargon industriel, les nouvelles expressions argotiques, les nom propres ou d'entités comme les noms de produits d'une entreprise, les acronymes ou encore le contenu parfois confus généré par des utilisateurs (CGU).

« Aucune autre entreprise sur le marché n'agrège les meilleurs moteurs de traduction automatique pour ensuite les associer à leur propre technologie, afin que même les CGU les plus confus soient toujours traduits de façon correcte », déclare la PDG de Language I/O Heather Morgan Shoemaker.

Lorsque des clients ouvrent une discussion en direct avec un agent de service client, ils sont souvent distraits ou tapent trop vite. Cela mène souvent à des discussions truffées de fautes d'orthographe, de jargon et d'acronymes. L'optimisateur de traduction automatique de Language I/O prend les meilleurs moteurs de traduction automatique du marché et leur apprend à reconnaître et traduire avec précision ce contenu souvent confus.

« L'un des aspects les plus intéressants de notre optimisateur de traduction automatique, c'est que nous l'avons bâti tout en continuant de respecter notre engagement fervent à protéger les données des clients », déclare Shoemaker. « Certains prestataires dans le secteur du service client multilingue stockent le contenu des conversations dans le but de d'entraîner des moteurs de traduction automatique neuronale. Nous n'avons jamais eu recours à ces pratiques, et n'y auront jamais recours. »

Cet engagement renforce la stricte adhérence de Language I/O aux standards de sécurité internationaux tels que la norme ISO 27001 ou le RGPD. Nous procédons également au chiffrement de toutes données permettant d'identifier une personne.

Plusieurs marques majeures nationales dans les secteurs du jeux vidéo, du voyage et de l'e-commerce se sont tournées vers Language I/O pour leur fournir des traductions de la plus haute qualité. Nombre de nos clients voient un retour sur investissement de plus de 500 % en optant pour l'utilisation de nos solutions, plutôt que d'engager du personnel de service client supplémentaire non anglophone. Contactez-nous pour plus d'informations sur nos produits.

À propos de Language I/O

Le futur de la traduction réside dans le contenu conversationnel et la technologie propriétaire d'optimisation de traduction automatique de Language I/O permet d'assurer que chaque conversation soit compréhensible. Notre optimisateur de traduction automatique peut traduire du contenu généré par des utilisateurs complexe à traduire, tel que du texte contenant du jargon, de l'argot, des abréviations ou encore des fautes d'orthographe, tout ceci dans 150 langues différentes et pour différents canaux d'assistance, que ce soit par discussion en direct, e-mail, articles ou réseaux sociaux. Language I/O s'intègre harmonieusement à tous les principaux systèmes de CRM et fournit également une API. Enfin, nous laissons nos clients décider s'ils souhaitent utiliser des linguistes humains professionnels, notre optimisateur de traduction automatique, ou une combinaison des deux.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/810118/LIO_Logo.jpg

Liens connexes

http://languageio.com



SOURCE Language I/O