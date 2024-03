L'AQ-300 d'Aohua Endoscopy est récompensé par le prix de l'innovation en matière de produits d'endoscopie décerné par les Healthcare Asia Medtech Awards 2024

SINGAPOUR, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- La société de fabrication d'équipements médicaux Aohua Endoscopy a remporté le prix de l'innovation en matière de produits d'endoscopie lors des Healthcare Asia Medtech Awards 2024 qui se sont tenus récemment, pour son système de vidéo-endoscopie Aohua 4K AQ-300, qui améliore le diagnostic endoscopique et les options de traitement.

Le programme récompense les entreprises de technologie médicale exceptionnelles en Asie qui influencent la transformation des soins de santé en excellant dans l'innovation des dispositifs médicaux, la prestation de services et les soins aux patients.

L'AQ-300 est équipé d'un nouveau système de traitement d'image avec des images 4K pour fournir plus de détails avec une gamme de couleurs plus large pour présenter les couleurs de manière plus réaliste et réduire les erreurs visuelles.

Utilisé avec l'endoscope à grossissement d'Aohua, l'AQ-300 peut garantir la clarté de l'image, même à fort grossissement. La résolution du côté de l'objet peut atteindre 4 μm. Les médecins peuvent visualiser les lésions suspectes et effectuer des prélèvements biopsiques précis afin d'améliorer la précision du dépistage précoce du cancer.

La technologie de chromoendoscopie optique CBI de l'AQ-300 est également capable de fournir quatre modes de chromoendoscopie en plus de l'éclairage en lumière blanche grâce à ses cinq sources lumineuses LED. La solution est capable de capturer la structure subtile qui est difficile à observer par l'endoscopie conventionnelle.

Elle peut également être utilisée en gastro-entérologie, en ORL, en pneumologie, en chirurgie hépatobiliaire, en urologie et dans d'autres services cliniques pour réaliser une rotation sans barrière. Le système est doté d'un support d'affichage à double cadre, ce qui permet d'observer simultanément le même endroit en modes CBI et lumière blanche.

Par ailleurs, le système est commandé par un panneau tactile intelligent doté d'un modèle d'interface homme-machine révolutionnaire. Outre la reconnaissance des visages, l'écran tactile intelligent répond également aux paramètres personnalisés de l'utilisateur, ce qui lui permet de recueillir des flux vidéo en temps réel pendant le processus d'exploitation.

À propos d'Aohua

Depuis sa création en 1994, Aohua Endoscopy a toujours considéré l'innovation technologique comme la principale force motrice de son développement. Grâce à des investissements continus en R&D et à l'accumulation de technologies, l'entreprise a réussi à développer des produits innovants à la pointe de l'industrie, tels que le système d'endoscopie à ultra-haute définition 4K, améliorant considérablement l'efficacité et la précision du diagnostic et du traitement endoscopiques.

Aohua Endoscopy a remporté le prix allemand IF Design Award, le prix Red Dot Design Award et le prix japonais Good Design Award, démontrant ainsi son excellence en matière d'innovation technologique et sa reconnaissance internationale.