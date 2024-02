Ses textiles d'art indigo, choisis à l'issue d'une rigoureuse présélection, seront présentés au salon « Première Vision Paris 2024 »

TOKYO, 30 janvier 2024 /PRNewswire/ -- L'Atelier Seiran (ville de Tokushima, Japon ; représentante : Hatsuko Ukigawa), soutenu par MetaMoJi (Tokyo, Japon ; président : Kazunori Ukigawa), participera pour la première fois au salon « Première Vision Paris », du 6 au 8 février 2024 au Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte. L'Atelier a eu l'honneur d'être choisi pour intégrer l'espace « Maison d'Exceptions », qui met en valeur un artisanat innovant et de première qualité.

La Belle sous la lune ; Tissu : pongé

En plus d'être l'occasion de présenter la beauté et l'unicité de l'artisanat traditionnel japonais à la scène internationale, cette participation permettra à l'Atelier Seiran de faire connaître ses produits teints à l'indigo aux acheteurs et professionnels de la mode du monde entier. Elle marque également une nouvelle orientation dans la fusion pratiquée entre culture japonaise traditionnelle et design contemporain.

Le salon « Première Vision »

Lancé en 1973, « Première Vision » s'est imposé comme le salon international majeur du textile, avec la participation de grands fabricants du monde entier. Les tendances qui s'en dégagent ont un impact sur l'ensemble de cette industrie, et sont à ce titre surveillées de près.

www.premierevision.com

« Maison d'Exceptions »

La zone spéciale où l'Atelier Seiran présentera ses pièces, « Maison d'Exceptions », a été créée lors du salon de 2011. Seuls les fabricants ayant satisfait à une présélection rigoureuse, sur des critères tels que « le caractère exceptionnel de ses matières » ou « des matières faisant appel à la tradition et à des techniques artisanales », sont invités à y exposer. Ces techniques et matières visent un public de maisons et de marques haut de gamme.

Pour l'édition 2024, sur les vingt entreprises internationales sélectionnées, cinq sont japonaises, dont l'Atelier Seiran.

Atelier Seiran

L'Atelier Seiran a été fondé en 1971 par Yoko Hashimoto dans le jardin de sa maison à Tokushima. En 1972, elle a présidé l'association Seiran et est devenue la première artisane de Tokushima à posséder une cuve d'indigo. Au cours des 50 années suivantes, elle a développé ses propres techniques.

Aujourd'hui, l'Atelier Seiran est présent à Tokushima, Tateshina, Tokyo et Miyakojima, où ses techniques de teinture indigo et de teinture à la cire sont transmises par ses deux filles et ses élèves.

Plus d'informations : https://seiran.art/french

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2328386/1.jpg