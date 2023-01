L'avenir de la biometrie dans les veines de la main : Ingenico et Fujitsu Frontech Amérique du Nord dévoilent une solution unique de paiement biométrique pour éliminer les files d'attente en magasin

SURESNES, France et SAN ANTONIO , 17 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Ingenico, le leader mondial des solutions d'acceptation des paiements, et Fujitsu Frontech North America (FFNA), à travers leur filiale Fulcrum Biometrics, ont dévoilé aujourd'hui la solution de paiement biométrique la plus sécurisée et la plus précise au monde, basée sur l'identification des veines de la paume de la main. Cette innovation permet aux commerçants d'accélérer le paiement, de minimiser les risques de fraude et de rationaliser l'expérience d'achat des clients.

La solution accepte les paiements sans contact, réduit les files d'attente et transforme le processus d'achat en magasin. Conçue sur la gamme AXIUM de terminaux de paiement Android d'Ingenico, la nouvelle solution permet aux consommateurs d'identifier et d'authentifier leurs paiements simplement en scannant la paume de leur main près d'un capteur infrarouge (NIR), sans nécessiter de carte de crédit ou de saisie de code PIN, faisant de la main le seul moyen de paiement nécessaire.

Parce que chaque personne a un motif veineux unique dans sa paume, l'identification des veines de la paume est l'une des technologies biométriques les plus précises et les plus sûres au monde. Il est moins intrusif et plus sûr que d'autres alternatives, telles que les empreintes digitales et la reconnaissance faciale, et est plus facile à mettre en œuvre et à utiliser. Cette technologie sans contact, pratique et hygiénique a le potentiel d'accélérer le nombre de transactions numériques sur tous les marchés du monde. Il peut également offrir des couches de sécurité supplémentaires pour les organisations qui ont besoin de solutions d'identification avancées.

La solution combine la capacité d'Ingenico à comprendre et à répondre aux besoins des commerçants grâce à son expertise dans les technologies de paiement avec l'algorithme d'identification de pointe de Fujitsu pour l'analyse et l'appariement des données biométriques. Le système bénéficie de la technologie éprouvée PalmSecure™ de Fujitsu et intègre des solutions d'identification biométrique de pointe développées par Fulcrum Biometrics.

Pour enregistrer les veines de la paume des consommateurs pour ce service, les commerçants effectuent d'abord un scan NIR (Near Infra-Red) de la paume du client à l'aide d'un appareil conçu par Ingenico qui intègre le capteur et le logiciel Fujitsu PalmSecure™ F-Pro. L'image est ensuite cryptée, tokenisée et liée à la carte de paiement du client dans l'environnement cloud sécurisé d'Ingenico. Contrairement à la reconnaissance faciale et aux empreintes digitales, il n'est pas possible pour les fraudeurs de prendre des photos en gros plan des arrangements internes des veines de la paume pour effectuer des transactions frauduleuses. Les modèles uniques sous la peau sont pratiquement impossibles à reproduire.

Michel Léger, Senior Executive Vice-President Global Solutions Development chez Ingenico, commente : « La biométrie des veines de palme est le moyen le plus sûr d'identifier les clients et d'authentifier les paiements. L'identification des veines de la paume est un moyen beaucoup plus rapide d'effectuer des paiements que la méthode traditionnelle puce et code PIN et offre de nombreux avantages tangibles, sans les risques de sécurité des autres méthodes biométriques. Nous constatons beaucoup d'intérêt de la part des commerçants pour la solution que nous avons développée avec Fujitsu et Fulcrum Biometrics. L'identification des veines de la paume leur offre de nouvelles opportunités pour authentifier et d'identifier leurs clients de la manière la plus simple possible, de personnaliser leurs offres et d'améliorer l'expérience d'achat en magasin. Ce partenariat est destiné à transformer et révolutionner les expériences de paiement pour tous les consommateurs. "

Ken Nosker, PDG de Fulcrum Biometrics et vice-président de la biométrie de Fujitsu Frontech Amérique du Nord, a déclaré : « Le monde entier adopte la biométrie. L'identification des veines de la paume est la technologie la plus privée et la plus sécurisée du marché et offre aux consommateurs la solution de paiement sans contact, hygiénique et simple qu'ils exigent. Nos clients, commerçants et retailers attendent de tester cette technologie. En combinant l'expertise mondiale inégalée de Fujitsu en matière de matériel biométrique et d'identification et l'expertise d'Ingenico en matière de paiements, notre solution changera la donne pour les commerçants du monde entier. »

Shuhei Oyake, président et chef de la direction de Fujitsu Frontech Amérique du Nord, a ajouté : « Notre technologie offre la plus haute protection disponible aux consommateurs contre toutes les modalités biométriques. Chaque motif veineux de la paume de la main est interne à son propre corps et ne peut donc pas être capturé à son insu. Notre technologie est brevetée pour faire correspondre les modèles de veines de la paume sans avoir à les décrypter. Ainsi, il n'y a jamais un moment où vos données biométriques non cryptées pourraient être compromises. Ensemble, Fujitsu et Ingenico offriront aux commerçants et aux consommateurs une solution unique pour des paiements sécurisés et transparents. »

À propos d'INGENICO

Ingenico est le leader mondial des solutions d'acceptation des paiements. En tant que partenaire technologique de confiance pour les commerçants, les banques, les acquéreurs, les éditeurs de logiciels indépendants, les fournisseurs de services de paiement et les institutions financières, nos terminaux, solutions et services de classe mondiale offrent à nos clients un accès facile à l'écosystème des paiements. Avec 45 ans d'expérience, l'innovation fait partie intégrante de l'approche et de la culture d'Ingenico et inspire notre vaste et diversifiée communauté d'experts qui anticipent les tendances et contribuent à façonner l'évolution des magasins à travers le monde. Chez Ingenico, la confiance des clients et la durabilité environnementale sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Informazioni su Fujitsu Frontech North America Inc.

Fujitsu Frontech North America Inc. (FFNA) fournit des solutions informatiques axées sur le marché qui permettent aux clients d'atteindre leurs objectifs commerciaux grâce à des offres intégrées de solutions de paiement en libre-service et de gestion des devises, de kiosques, de technologie mobile, d'IRF et d'authentification biométrique. FFNA fournit des solutions spécifiques pour la fabrication, la vente au détail, les soins de santé, le gouvernement, l'éducation, les services financiers, les entreprises et les communications en Amérique du Nord. Les opérations et le développement de produits de FFNA sont basés au 27121 Towne Centre Drive, Foothill Ranch, CA 92610.

À propos de Fulcrum Biometrics, Inc.

Fulcrum Biometrics, Inc. est l'un des principaux fournisseurs de technologies d'identification biométrique et d'applications logicielles personnalisées pour améliorer l'authentification et la gestion de l'identité. Fulcrum fournit des solutions matérielles et logicielles aux organisations à but non lucratif, aux organisations commerciales, aux gouvernements locaux et nationaux et aux clients militaires dans plus de 90 pays à travers le monde. Les opérations de Fulcrum et le développement de produits sont basés au 16108 University Oak, San Antonio, TX 78249.

